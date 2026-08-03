恒生指數升124點　重上兩萬六　阿里巴巴升7%(更新)

美股上周五3大指數造好。恒指在7月累升13%後，踏入8月首個交易日延續升勢，今日（1日）高開102點，報25,987點。恒指高開後，大市隨即向走，一度升穿兩萬六關口，曾升249點，高見26,133點後遇阻，升幅逐漸收窄，並由升轉跌，最多跌72點，低見25,811點，之後大市好淡角力，在25,900水平爭持，半日升11點，報25,895點。大市午後初段繼續好淡爭持，其後大市開始重拾升軌，尾市升幅再擴大，最終升124點，收報26,009，成交2,551.79億元，重上兩萬六。國指升40點，報8,652點；科指升46點，報4,875點。
科技股個別發展，騰訊（700）升3.2%，報490.4元；美團（3690）升1.03%，報93.45元；京東（9618）升1.73%，報129.3元；阿里巴巴（9988）升7.01 %，報125.2元；百度（9888）升3.78%，報109.9元；小米（1810）跌2.85%，報27.96元；快手（1024）升3.02%，報45.02元；網易（9999）0.1%，報208元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌1.66%，報62.2元；華虹宏力（1347）跌1.17%，報126.8元。
內地市監總局開展光伏行業價格合規指導。光伏股炒高，信義光能（968）升１3.41%，報2.495元；協鑫科技（3800）升11.48%，報0.68元
滙控（005）平收，報168.2元。友邦（1299）跌0.88%，報78.55元。
泡泡瑪特（9992）跌1.66%，報159.9元。