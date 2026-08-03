恒生指數升124點　重上兩萬六　阿里巴巴升7%(更新)

美股上周五3大指數造好。恒指在7月累升13%後，踏入8月首個交易日延續升勢，今日（1日）高開102點，報25,987點。恒指高開後，大市隨即向走，一度升穿兩萬六關口，曾升249點，高見26,133點後遇阻，升幅逐漸收窄，並由升轉跌，最多跌72點，低見25,811點，之後大市好淡角力，在25,900水平爭持，半日升11點，報25,895點。大市午後初段繼續好淡爭持，其後大市開始重拾升軌，尾市升幅再擴大，最終升124點，收報26,009，成交2,551.79億元，重上兩萬六。國指升40點，報8,652點；科指升46點，報4,875點。