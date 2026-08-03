恒生指數半日反覆升11點　阿里巴巴升近7%(更新)

美股上周五3大指數造好。恒指在7月累升13%後，踏入8月首個交易日延續升勢，今日（1日）高開102點，報25,987點。恒指高開後，大市隨即向走，一度升穿26000點關口，曾升249點，高見26,133點後遇阻，升幅逐漸收窄，並由升轉跌，最多跌72點，低見25,811點，之後大市好淡角力，在25,900水平爭持，半日升11點，報25,895點，成交1,426.99億元。國指升10點，報8,622點；科指升35點，報4,864點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.99%，報489.4元；美團（3690）升1.19%，報93.6元；京東（9618）升1.81%，報129.4元；阿里巴巴（9988）升6.75%，報124.9元；百度（9888）升3.87%，報110元；小米（1810）跌3.68%，報27.72元；快手（1024）升2.98%，報45元；網易（9999）跌0.29%，報207.2元。