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財經
出版：2026-Aug-03 11:02
更新：2026-Aug-03 11:02

日圓走勢｜兌港元重上5算　美日隔15年再聯手干預

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自2011年、時隔15年後，美、日再度聯合出手干預日圓。(路透社)

自2011年、時隔15年後，美、日再度聯合出手干預日圓，日本財務大臣片山皋月周一（3日）表示，在上周五（7月31日）日本財務省，在美國財政部協調下，聯手進行了買入操作。她強調未來日本當局，將毫不猶豫地與美國進行聯合干預日圓匯率。

在美、日聯手干預後，美元兌日圓徘徊156附近，較早時美元兌日圓報156.48日圓。同時，每百日圓兌港元亦重上5算，較早時報5.01算。

兌港元重上5算　精選銀行找換店最新匯價 (更新)

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片山皋月強調，未來日本當局將毫不猶豫地與美國聯合干預日圓匯率。(路透社)

美國總統特朗普周日在空軍一號上表示，因為美國與日本關係友好，而日圓走勢持續疲弱，日本當局希望獲得一點幫助，而美國一定會支援日本。他又笑言，日本一直對美國很好，不過偷襲珍珠港是個例外。另外，財長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體上表示，在上周五聯手干預，是針對日圓匯價的波動，又強調美國財政部將持續關注日匯，當局將毫不猶豫進行干預。

特朗普表示一定會支援日本。(路透社)

特朗普表示一定會支援日本。(路透社)

瑞穗銀行駐倫敦高級貨幣策略師Masayuki Nakajima表示，近期事態發展的意義或許不在於出手干預本身，而是傳遞的訊息，即市場愈來愈相信，日圓走勢疲軟不再僅僅是日本政府的問題，華府方面擔心日圓大幅貶值和日本國債市場波動加劇帶來的風險，尤其是可能對美國國債市場產生的溢出效應，這可能是美、日再度聯合出手干預的部分原因。

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