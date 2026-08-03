日圓走勢｜兌港元重上5算　美日隔15年再聯手干預

自2011年、時隔15年後，美、日再度聯合出手干預日圓，日本財務大臣片山皋月周一（3日）表示，在上周五（7月31日）日本財務省，在美國財政部協調下，聯手進行了買入操作。她強調未來日本當局，將毫不猶豫地與美國進行聯合干預日圓匯率。

在美、日聯手干預後，美元兌日圓徘徊156附近，較早時美元兌日圓報156.48日圓。同時，每百日圓兌港元亦重上5算，較早時報5.01算。