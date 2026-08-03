美聯儲主席沃什據報擬削議息會議次數　由8次降至6次

據報沃什在會議上，提出利率決策會議減少至6次。(資料圖片/路透社)

據彭博引述消息報道，新任美聯儲主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，提出利率決策會議減少至6次，以及每年召開2次會議，討論實質性的經濟議題。

知情人士透露，沃什在上周的會議上提出，提議改革會議日程安排的想法，又表示，上周的討論還集中在決策的時間表，是否可以更好地與重大經濟數據發布和其他訊息相協調，以期改善整體決策。

目前每年8次議息會議 規則僅規定最少4次

由12名成員組成的FOMC目前每年在華盛頓召開8次議息會議，這一做法自1981年以來一直沿用至今，減少政策會議次數將反映聯儲局重大轉變。不過，美國《1935年銀行法》僅規定每年須至少召開4次議息會議。