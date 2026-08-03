美聯儲主席沃什據報擬削議息會議次數　由8次降至6次

據彭博引述消息報道，新任美聯儲主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，提出利率決策會議減少至6次，以及每年召開2次會議，討論實質性的經濟議題。
知情人士透露，沃什在上周的會議上提出，提議改革會議日程安排的想法，又表示，上周的討論還集中在決策的時間表，是否可以更好地與重大經濟數據發布和其他訊息相協調，以期改善整體決策。
目前每年8次議息會議 規則僅規定最少4次
由12名成員組成的FOMC目前每年在華盛頓召開8次議息會議，這一做法自1981年以來一直沿用至今，減少政策會議次數將反映聯儲局重大轉變。不過，美國《1935年銀行法》僅規定每年須至少召開4次議息會議。
沃什曾經表示有意推動多項改革，包括提議縮減議息會議後的記者會次數。他5月就任聯儲局主席後，就大幅縮短會後的政策聲明篇幅，也減少談及未來經濟及利率走向的看法。他亦宣布成立5個工作組，研究從聯儲局溝通方式到資產負債表管理等，各個領域的潛在變革。
沃什擁有改革推動央行會議次數的經驗，他在2014年對英倫銀行（Bank of England）的透明度與運作程序進行評估，最終促成英倫銀行將每年會議次數由12次減少至8次；歐洲央行（ECB）亦於2015年改革，將貨幣政策會議頻率改為每6星期一次。