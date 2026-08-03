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財經
出版：2026-Aug-03 13:01
更新：2026-Aug-03 13:01

阿里巴巴推新一代AI模型　性能可與Anthropic匹敵

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阿里巴巴發布最新的旗艦級AI模型。(資料圖片)

阿里巴巴發布最新的旗艦級AI模型。(資料圖片)

阿里巴巴（9988）發布最新的旗艦級人工智能（AI）模型，並稱其性能可匹敵Anthropic的Fable等全球領先AI模型。阿里巴巴今日股價造好，今日最高曾報125.5元，漲7.26%，半日報124.7元，升6.75%，成交約147億元。

據彭博報道，阿里巴巴的AI新模型「千問3.8-Max」擁有2.4萬億個參數，在某些基準測試中，排名高於月之暗面近期發布的Kimi K3。阿里巴巴計劃於下周發布該模型的權重供公眾下載，標誌著包括月之暗面、DeepSeek和字節跳動在內的中國AI公司之間的競爭日漸激烈。

阿里巴巴表示，千問3.8-Max在自主編碼和長時限執行方面表現出色，並在內部測試中成功獨立執行了一個為期16天的軟件工程項目。該新系統在效率方面也得到了提升，使用時僅激活其2.4萬億個參數中的部分，從而降低了計算成本和延遲。

早前路透報道，Anthropic指控阿里巴巴利用數千個虛假帳戶發動大規模行動，「非法竊取」（illicitly extracting）其人工智能（AI）模型Claude。Anthropic又警告，阿里巴巴和其他中國公司正在未經授權使用美國AI模型的成果，通過「蒸餾」的方法，以極低成本開發具有競爭力的聊天機器人。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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