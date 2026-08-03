中國國債期貨在港上市　陳茂波：有重要戰略意義

5年期中國國債期貨首日在香港上市，成為全球首隻在離岸市場上市的內地國債期貨合約。財政司司長陳茂波在上市儀式致辭時表示，國債期貨上市對香港而言有重要戰略意義香港要鞏固提升國際金融中心地位，並要邁向更多元化發展，不只做籌融資的中心，還要做定價中心，風險管理中心以及資產配置中心。
陳茂波認為，國債期貨正好提升香港在這方面的功能和優勢，配合互聯互通的深化，香港的角色將會從「連接內地和國際市場」，升級為「雙向配置和雙向風險管理」的樞紐，為國家金融強國建設作出新貢獻，亦為自身向新向優發展創造更好條件。
陳茂波指，國債期貨正式推出是過去一段時間努力的一個小結，也標誌著服務國家發展需要另外一個階段性起點。香港有責任、更有信心，在國家堅實支持下，與市場各方一道把這條路走穩走遠走深，為國家建設金融強國貢獻香港力量。
陳茂波提及，地緣政局和不明朗的外匯市場環境，讓海內外投資者對長期持有人民幣資產需求進一步增加。當中債券通是境外投資者進入內地債券市場主要渠道，佔總體交易份額約三分之二，通過這渠道持有的中國債券規模於6月底，已超過3萬億元人民幣。他又表示，3年前推出利率互換通，今天推出的國債期貨正好補上另一塊關鍵拼圖，為中國國債提供標準化、場內化、可交易、可定價的離岸對沖工具，令離岸人民幣固定收益的風險管理體系更完整。
他又指出，經過多年發展，香港已經累積堅實基礎，當中香港離岸人民幣資金池金額超過1.1萬億元；在過去兩年，點心債發行量每年都超過1萬億元人民幣，存量更突破1.6萬億元；國家在香港發行的人民幣國債，至今已累計超過4,400億元。