中國國債期貨在港上市　陳茂波：有重要戰略意義

5年期中國國債期貨首日在香港上市，成為全球首隻在離岸市場上市的內地國債期貨合約。財政司司長陳茂波在上市儀式致辭時表示，國債期貨上市對香港而言有重要戰略意義香港要鞏固提升國際金融中心地位，並要邁向更多元化發展，不只做籌融資的中心，還要做定價中心，風險管理中心以及資產配置中心。

陳茂波認為，國債期貨正好提升香港在這方面的功能和優勢，配合互聯互通的深化，香港的角色將會從「連接內地和國際市場」，升級為「雙向配置和雙向風險管理」的樞紐，為國家金融強國建設作出新貢獻，亦為自身向新向優發展創造更好條件。