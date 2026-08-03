知名科技記者稱9月出iPhone摺機　售價至少逾1.5萬

彭博科技記者Mark Gurman預料摺疊屏幕的iPhone將於9月推出，而售價超過2,000美元（約1.57萬港元）。他指三星最新款折疊手機Z Fold8售價約為1,900美元，而蘋果定位這款摺疊iPhone為更高階產品。
Gurman認為iPhone肯定會加價，原因包括蘋果面臨記憶體晶片，以及處理器短缺問題；另外，將推出的新手機iPhone 18 Pro和Pro Max的新相機成本更高，而摺機本身的生產成本亦比較高，目前問題不在於蘋果會否加價，而是加價幅度及方式。他指，按照近期iPad及Mac產品的加價幅度，是介乎100美元至200美元，因此預料iPhone加幅亦是相若水平。
另外，美國科技媒體MacRumors日前報道，iPhone 18 Pro和Pro Max的售價，將較17 Pro系列高出約250至300美元（約1960至2350港元），同樣認為因記憶體晶片導致加價。報道又指，iPhone 18、iPhone 18e，以及iPhone Air 2或於明年春季推出。
In September, Apple is poised to debut its first foldable iPhone, a device that’s expected to cost $2,000-plus. A monthly price of somewhere between $60 and $70 for that phone will seem a lot more palatable. https://t.co/URvwVnW2ON— Mark Gurman (@markgurman) August 2, 2026