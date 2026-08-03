AEON旗下12蚊店宣布減價　年內執4間

永旺香港百貨（AEON）旗下的Living Plaza及Daiso Japan宣布由周六（8月1日）起，原價200日圓或以上的商品價格全面減價，為近15年來首次減價。按最新價格對照表，沒有標價貨品仍然維持12元不變，其他貨品跌幅介乎一至兩成，惟仍是日圓售價的9至10算水平。

根據永旺公布最新價格表，包裝未有標示價格的商品維持12元不變；150日圓貨品維持20元不變；200日圓或以上的商品全面下調，較原價便宜5元至20元不等。不過，大部份貨品定價只是下調至大約至9至10算水平，甚至250日圓貨品仍是12算水平。