AEON旗下12蚊店宣布減價　年內執4間

永旺香港百貨（AEON）旗下的Living Plaza及Daiso Japan宣布由周六（8月1日）起，原價200日圓或以上的商品價格全面減價，為近15年來首次減價。按最新價格對照表，沒有標價貨品仍然維持12元不變，其他貨品跌幅介乎一至兩成，惟仍是日圓售價的9至10算水平。
根據永旺公布最新價格表，包裝未有標示價格的商品維持12元不變；150日圓貨品維持20元不變；200日圓或以上的商品全面下調，較原價便宜5元至20元不等。不過，大部份貨品定價只是下調至大約至9至10算水平，甚至250日圓貨品仍是12算水平。
永旺今年內有4間分店結業，當中Living Plaza荃灣麗城店於周日（8月2日）結業、將軍澳坑口店3月8日結業；Daiso葵涌石籬店7月12日結業、屯門兆禧店7月2日結業。
翻查資料，永旺在2011年表示，受日圓匯率持續高企影響，營運成本飆升，為維持競爭力及業務的靈活性，旗下「10蚊店」於同年10月1日起加價至12元，即是今次是永旺旗下「12蚊店」近15年來首次宣布減價。
永旺（984）早前公布去年業績，期內淨虧損略為收窄至3.2億元，調整後EBITDA虧損2.8億元，收入減少3.7%至78億元，毛利率減少0.5個百分點至28.4%。永旺表示，將針對市場環境及消費者需要作出適當調動，改變店舖模式，例如開設「Mono Mono ものもの」店鋪，並提供AEON獨家商品及經營模式。