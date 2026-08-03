理文化工公布中期業績 中期溢利3.49億升7%

理文化工(0746)於今日公布中期業績，截至2026年6月30日止六個月，集團收入及期內溢利分別約21.68億港元及3.49億港元，分別按年升12.2%及7.0%。截至2026年6月30日止六個月，每股基本盈利為42.4港仙而去年同期為39.6港仙。

集團財務總監洪兆言指，基礎化工產品製造和銷售的營業額約13.72億港元，較去年同期下跌9,100萬港元或6.2%。主要原因是燒鹼的平均銷售價格受壓所致。截至2026年6月30日止六個月之中期股息每股21港仙予於2026年8月19日名列股東名冊內之股東。預期中期股息將於2026年9月3日派發。