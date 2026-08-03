理文化工公布中期業績 中期溢利3.49億升7%

理文化工(0746)於今日公布中期業績，截至2026年6月30日止六個月，集團收入及期內溢利分別約21.68億港元及3.49億港元，分別按年升12.2%及7.0%。截至2026年6月30日止六個月，每股基本盈利為42.4港仙而去年同期為39.6港仙。
集團財務總監洪兆言指，基礎化工產品製造和銷售的營業額約13.72億港元，較去年同期下跌9,100萬港元或6.2%。主要原因是燒鹼的平均銷售價格受壓所致。截至2026年6月30日止六個月之中期股息每股21港仙予於2026年8月19日名列股東名冊內之股東。預期中期股息將於2026年9月3日派發。
洪兆言補充道，期內，集團毛利率持平於35.7％。
集團銷售總監衛曉宇表示，先進材料製造和銷售的營業額約6.45億港元，較去年同期上升2.76億港元或74.9%。主要受惠於聚四氟乙烯（歸類於高分子材料）銷售量上升，以及碳酸亞乙烯酯（歸類於鋰電池添加劑）第一期廠房於期內開始全面投產，其平均銷售價格更上升了119%。
展望未來，江蘇常熟工廠垂直生產線碳酸乙烯酯（「VC」）二期項目正按計劃順利推進，預計將於2026年年底投產。江西瑞昌工廠高端氟聚合物生產線預計於2027年年初前竣工，六氟丙烯（「HFP」）的年產能將大幅提升。位於越南胡志明市的首個海外生產基地建設及前期籌備工作正展開，目標於2027年年底前試產。