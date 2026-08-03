理文造紙公布中期業績 上半年盈利升69%

中國貨物貿易進出口總額超過人民幣25萬億元，同比增長16.9%，為包裝、物流及消費相關用紙需求提供支持。集團表示，會繼續深化漿紙一體化布局，推進技術改造及產能優化，提升營運效率及市場競爭力，把握內需升級、出口增長及海外市場拓展所帶來的發展機遇。

理文造紙(2314)於今日公布中期業績，截至6月30日的收入、期內盈利及期內本公司擁有人之應佔盈利分別為148.42億港元、13.73億港元及13.73億港元。截至2026年6月30日止6個月的盈利比去年同期上升69.3%。董事會議決宣派截至6月30日之中期股息每股11.2港仙。預期中期股息將於2026年9月3日派付予股東。

把握內地 9 月旺季 東南亞地區需求大

理文造紙首席執行官李文斌於會議上表示，木漿價格持平的可能性較大，成本方面則有可能輕微下降，因為近期木漿的原材料木頭價格下跌。內地市場9月為假期旺季，勢頭應該不錯。東南亞本地消費需求大，紙製品價格短期內會再上調。

李文斌續指，4-6月普遍而言是淡季，在這幾個月內亦數次上調價格，於7月輕微下調，但預告本月將會再度上調。李文斌又表示，重慶的運費是國內最低，大約一半的衛生紙生產都在重慶生產，以降低運輸成本。集團表示，上半年中國造紙行業仍處於「低位復甦、結構分化」階段。內需逐步改善、出口保持增長及部分落後產能退出的帶動下，行業盈利水平同比有所改善。