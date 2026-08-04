人民幣國際化 港交所推全球離岸市場唯一5年期國債期貨

為推動香港離岸人民幣市場發展，港交所昨日推出5年期中國國債期貨合約，屬全球首隻在離岸市場上市的內地國債期貨合約。財政司長陳茂波表示，3年前推出利率互換通，讓境外投資者可更便利地管理人民幣利率風險，而昨日推出的國債期貨可為中國國債提供標準化、場內化、可交易、可定價的離岸對沖工具。
陳茂波續指，利率互換通及國債期貨，兩者均可讓離岸人民幣固定收益產品的風險管理體系更完整。他認為地緣政局和不明朗的外圍市場環境，也讓海內外投資者對長期持有人民幣資產的需求進一步增加，債券通是境外投資者進入內地債券市場的主要渠道，佔總體交易份額約三分之二。他們通過此渠道持有的中國債券規模，截至今年6月底已超過3萬億元人民幣，比9年前債券通剛開始時的規模多出近3倍。
中銀香港：完成多筆國債期貨交易
中銀香港作為離岸市場核心人民幣債券做市商，推出5年期中國國債期貨合約，首日已順利完成多筆交易，並覆蓋全部合約月份。中銀香港全球市場交易主管兼副總經理張承棟昨表示，國債期貨作為標準化場內久期風險管理工具，與作為場外工具的「互換通」形成互補；加上5年期的期限有助境外投資者精準管理中期人民幣債券的利率風險，令風險管理體系更為完整。
張承棟續稱，「債券通」北向通自2017年推出以來，境外機構持有境內銀行間債券規模增長逾4倍，至今年6月的人民幣3.2萬億元，「互換通」月均清算量持續攀升，市場基礎日益完善，為國債期貨推出奠定了扎實基礎。滙豐亦表示，昨率先協助客戶完成香港首批5年期國債期貨交易，作為流動性提供商，於合約推出首日積極支持市場創新發展。國債期貨昨日舉行上市儀式，中國證監會主席吳清、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽、證監會主席黃天佑、證監會總裁梁鳳儀等出席上市儀式。