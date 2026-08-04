人民幣國際化 港交所推全球離岸市場唯一5年期國債期貨

為推動香港離岸人民幣市場發展，港交所昨日推出5年期中國國債期貨合約，屬全球首隻在離岸市場上市的內地國債期貨合約。財政司長陳茂波表示，3年前推出利率互換通，讓境外投資者可更便利地管理人民幣利率風險，而昨日推出的國債期貨可為中國國債提供標準化、場內化、可交易、可定價的離岸對沖工具。

陳茂波續指，利率互換通及國債期貨，兩者均可讓離岸人民幣固定收益產品的風險管理體系更完整。他認為地緣政局和不明朗的外圍市場環境，也讓海內外投資者對長期持有人民幣資產的需求進一步增加，債券通是境外投資者進入內地債券市場的主要渠道，佔總體交易份額約三分之二。他們通過此渠道持有的中國債券規模，截至今年6月底已超過3萬億元人民幣，比9年前債券通剛開始時的規模多出近3倍。