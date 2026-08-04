美日罕有聯手干預 15年來首次 日圓兌港元重上5算 分析料：兌美元支持位為155

日圓近期貶值至40年以來低位，日本政府時隔15年再度聯合美國出手干預日圓，日圓匯價昨日一度見155兌1美元，每百日圓兌港元回升至5算。日本財務大臣片山皋月昨日發表聲明指，不排除雙方會採取進一步聯合干預措施。而美國總統特朗普則表示，美國政府出手是為了協助日本，形容是「兩國友誼」的展現，對全球經濟也有好處。
整合外媒報道，日本在上周四的干預行動中，單日動用資金超過589.7億美元，並在上周五再度投入365.8億美元購買日圓。市場普遍認為，目前日圓持續疲軟已推高日本進口成本，並加劇通脹壓力。美國方面則可能憂慮美元強勢會導致該國產品的出口競爭力下降；以及日本政府拋售手上的美國公債來換取美元，進而放大美債市場壓力。
星展銀行報告指出，日本干預淮匯市推動日圓反彈逾3%，不過日本當局干預之後，日本央行並沒有緊接着加息，以增強干預的效果，雖然日本央行行長嘗試放鷹，但市場預計當局今年只會再加息一次。由此可見，干預行動只會引發市場波動，而不會改變匯率走勢。該行預期，雖然本周仍可能再次出現干預，但預期是在市場波動平息後，日圓可能重新上行。該行稱，關注美元兌日圓的第一個支持位為155，及後則是152左右的水平。
滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則認為，縱然日本及美國的干預措施能夠爭取時間，但負實際利率及日圓貶值之間持續互相影響，單靠日本財務省的行動，難以扭轉美元兌日圓的走勢。該行料日本銀行或需採取更為強硬的立場，以及推出針對性的資本流動措施，同時配合美元轉弱，才能重塑基本因素及市場預期，該行對日圓維持中性看法。