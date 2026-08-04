美日罕有聯手干預 15年來首次 日圓兌港元重上5算 分析料：兌美元支持位為155

日圓近期貶值至40年以來低位，日本政府時隔15年再度聯合美國出手干預日圓，日圓匯價昨日一度見155兌1美元，每百日圓兌港元回升至5算。日本財務大臣片山皋月昨日發表聲明指，不排除雙方會採取進一步聯合干預措施。而美國總統特朗普則表示，美國政府出手是為了協助日本，形容是「兩國友誼」的展現，對全球經濟也有好處。

整合外媒報道，日本在上周四的干預行動中，單日動用資金超過589.7億美元，並在上周五再度投入365.8億美元購買日圓。市場普遍認為，目前日圓持續疲軟已推高日本進口成本，並加劇通脹壓力。美國方面則可能憂慮美元強勢會導致該國產品的出口競爭力下降；以及日本政府拋售手上的美國公債來換取美元，進而放大美債市場壓力。