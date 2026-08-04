恒生指數半日跌126點　藥明康德升逾一成(更新)

中東局勢緩和，國際油價及美債債息從高位回落，美股3大指數造好，當中道指收市創歷史新高。恒指六連升、累升逾1,000點後，今日（4日）高開81點，報26,090點。恒指高開後，升幅曾擴大至178點，高見26,187點，惟壓力隨即湧現，大市由升轉跌，曾跌207點，低見25,802點，其後在25,800水平爭持一段時間，之後跌幅稍微收窄，半日跌126點，報25,882點，成交1,351.59億元。國指跌73點，報8,578點；科指跌9點，報4,866點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.61%，報487.4元；美團（3690）跌0.59%，報92.9元；京東（9618）跌0.54%，報128.6元；阿里巴巴（9988）升1.36%，報126.9元；百度（9888）升0.36%，報110.3元；小米（1810）跌0.93%，報27.7元；快手（1024）跌0.71%，報44.7元；網易（9999）跌0.96%，報206元。