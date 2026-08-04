恒生指數跌156點　藥明康德升逾一成　滙控績後跌1%(更新)

中東局勢緩和，國際油價及美債債息從高位回落，美股3大指數造好，當中道指收市創歷史新高。恒指六連升、累升逾1,000點後，今日（4日）高開81點，報26,090點。恒指高開後，升幅曾擴大至178點，高見26,187點，惟壓力隨即湧現，大市由升轉跌，曾跌207點，低見25,802點，其後在25,800水平爭持一段時間，之後跌幅稍微收窄，半日跌126點，報25,882點。午市初段跌幅再次擴大至接近200點，續於25,800點水平爭持，最終跌156點，收報25,852點，成交2,578.19億元。國指跌77點，報8,574點；科指升10點，報4,885點。