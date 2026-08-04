恒生指數跌156點　藥明康德升逾一成　滙控績後跌1%(更新)

中東局勢緩和，國際油價及美債債息從高位回落，美股3大指數造好，當中道指收市創歷史新高。恒指六連升、累升逾1,000點後，今日（4日）高開81點，報26,090點。恒指高開後，升幅曾擴大至178點，高見26,187點，惟壓力隨即湧現，大市由升轉跌，曾跌207點，低見25,802點，其後在25,800水平爭持一段時間，之後跌幅稍微收窄，半日跌126點，報25,882點。午市初段跌幅再次擴大至接近200點，續於25,800點水平爭持，最終跌156點，收報25,852點，成交2,578.19億元。國指跌77點，報8,574點；科指升10點，報4,885點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.57%，報487.6元；美團（3690）跌0.8%，報92.7元；京東（9618）跌0.16%，報129.1元；阿里巴巴（9988）升0.48%，報125.8元；百度（9888）升0.27%，報110.2元；小米（1810）平收，報27.96元；快手（1024）升1.11%，報45.52元；網易（9999）跌1.15%，報205.6元。
晶片股方面，中芯國際（981）升4.98%，報65.3元；華虹宏力（1347）升6.55%，報135.1元。
藥明康德（2359）半年多賺34%，並上調全年業績指引，今日升11.17%，報181.1元；藥明生物（2269）升4.28%，報40.46元。
滙控（005）公布中期業績，股價跌1.01%，報166.5元。友邦（1299）跌0.64%，報78.05元。
泡泡瑪特（9992）升0.19%，報160.2元。