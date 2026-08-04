恒生指數高開81點　藥明康德高開近一成

中東局勢緩和，國際油價及美債債息從高位回落，美股3大指數造好，當中道指收市創歷史新高。恒指六連升、累升逾1,000點後，今日（4日）高開81點，報26,090點。國指高開15點，報8,667點；科指高開14點，報4,890點。
科技股個別發展，騰訊（700）高開0.12%，報491元；美團（3690）低開0.54%，報92.95元；京東（9618）高開0.08%，報129.4元；阿里巴巴（9988）高開1.28%，報126.8元；百度（9888）高開1.73%，報111.8元；小米（1810）低開0.36%，報27.86元；快手（1024）高開0.27%，報45.14元；網易（9999）低開0.87%，報206.2元。
晶片股方面，中芯國際（981）高開0.96%，報62.8元；華虹宏力（1347）高開1.34%，報128.5元。
藥明康德（2359）半年多賺34%，並上調全年業績指引，今早高開9.94%，報179.1元；藥明生物（2269）高開3.76%，報40.26元。
滙控（005）高開0.12%，報168.4元。友邦（1299）高開0.51%，報78.95元。
泡泡瑪特（9992）高開0.06%，報160元。