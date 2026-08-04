獅王放榜｜滙控上半年稅前賺多23%　派息10美仙兼擬回購股份

滙控（005）公布中期業績，上半年列賬基準除稅前利潤195億美元，按年升23%；除稅後利潤為153億美元，按年升23%；第二次股息每股派0.1美元，該行亦有意啟動最多10億美元的股份回購，預計將於今年第三季業績公布前完成。
滙控上半年收入377億美元，按年升11%，受惠銀行業務淨利息收益增加，國際財富管理及卓越理財業務分部和香港業務旗下財富管理業務客戶活動增加等，當中已包括出售英國壽險業務等虧損的影響。
上半年預期信貸損失為24億美元，按年升21%，當中涉及對香港商業房地產相關準備2億美元，以及反映中東衝突持續帶來不確定性的提撥準備。
第二季稅前賺多60%勝預期
單計第二季，滙控列帳基準除稅前利潤101億美元，按年升60%，勝市場預期；除稅前利潤為79億美元，按年增63%。期內收入191億美元，該行表示，增幅反映銀行業務淨利息收益增加。第二季預期信貸損失為11億美元，與按年持平。2026年第二季的提撥主要包括第三級提撥，當中包括與香港商業房地產行業相關的準備2億美元。
預料銀行業務淨利息收益最少460億美元
滙控預計，今年銀行業務淨利息收益最少達到460億美元，反映利率前景持續利好，但同時深明前景仍存在波動及不確定性。集團又預計，2026年預期信貸損失準備佔客戶貸款總額平均值的百分比約為45個基點，反映前景的不確定性持續；在中期而言，將有關百分比維持在30至40個基點的規劃範圍。集團擬繼續將普通股權一級資本比率的中期目標範圍維持在14%至14.5%之間。
行政總裁艾橋智表示，集團以迅捷步伐、精準執行和嚴謹紀律落實各項優先策略，讓集團四大業務能夠專注核心優勢，推動業務增長，提升協作成效，並與客戶建立更加深厚的關係。艾橋智又透露，滙豐計劃下半年發行首批穩定幣。