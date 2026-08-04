獅王放榜｜滙控上半年稅前賺多23%　派息10美仙兼擬回購股份

第二季稅前賺多60%勝預期

單計第二季，滙控列帳基準除稅前利潤101億美元，按年升60%，勝市場預期；除稅前利潤為79億美元，按年增63%。期內收入191億美元，該行表示，增幅反映銀行業務淨利息收益增加。第二季預期信貸損失為11億美元，與按年持平。2026年第二季的提撥主要包括第三級提撥，當中包括與香港商業房地產行業相關的準備2億美元。

預料銀行業務淨利息收益最少460億美元

滙控預計，今年銀行業務淨利息收益最少達到460億美元，反映利率前景持續利好，但同時深明前景仍存在波動及不確定性。集團又預計，2026年預期信貸損失準備佔客戶貸款總額平均值的百分比約為45個基點，反映前景的不確定性持續；在中期而言，將有關百分比維持在30至40個基點的規劃範圍。集團擬繼續將普通股權一級資本比率的中期目標範圍維持在14%至14.5%之間。