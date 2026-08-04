FM財自 | Mag7強勢回升、港股連升6日，追還是忍手？

美股上周連跌五日，市場氣氛一度低迷，不少投資者在低位止損離場，情緒受創，然而FOMC議息結果後一天，PCE及GDP數據之後，形勢急轉直上。周一(8月3日)美股三大指數全升，道指升1.3%創歷史新高，標普500升1.5%逼近紀錄高位，納指升逾2%(NDX)連升第三日，這次回升以科技7雄主導，反而之前逆勢升的AAPL昨晚稍回落，印證市場風水輪流轉的不變循環。 七巨頭中六隻大升，亞馬遜(AMZN)表現亮眼升逾4%至5%，更創下歷史收市新高，成為市場焦點。Meta、Google、MSFT、NVDA 等亦同步向好，帶動整體科技板塊回暖。反觀早前熱炒的記憶體及儲存概念股，如美光(MU)及SKHY則繼續偏弱跑輸，之前跌幅大的SNDK卻有6％升幅，但仍然未見明顯轉勢，顯示資金從前期大升的半導體中游板塊，輪動回流至雲端與大型科技股這情況未結束，整體走勢反而健康。

上周的急挫，本質上是對AI資本開支過熱、中東地緣風險及FOMC會議後的一時反應過度，不少投資者在連跌中被迫止蝕，驚魂未定，餘悸猶存，投資陷入進退失據的迷惘。錯過了過去三天這波強勢反彈，矛盾難免。 北水淨流入港股短線仍具支撐 追還是忍手？從技術型態看，NDX連升三日、標普逼近高位，短期動能偏強，但可能只是反彈，追高後稍回已經嚇死。只宜小賭怡情。整體而言，美股已從「殺估值」階段過渡至「選股為王」，不宜追沽，也不宜盲目全面追高。

港股方面，恒生指數連升六個交易日，今天8月4早段再破波段頂至26187點，也是兩個月來首次重上26000點大關，其後回落整固。過去幾個交易日節奏皆這樣，早破浪頂少少後回落。大型科技股表現穩定，阿里巴巴連續兩日狂升；騰訊今天早段也再破波段頂少少；小米又是在上周發布會後從高位回落，暫時看「ATMXJ」形成輪流炒升的格局，資金在大型科網股間輪動。 恒指7月累升逾13%，屬近年最強單月表現之一，8月初延續升勢但成交略有回落，反映投資者在高位轉趨審慎。北水淨流入支持，加上內地政策預期及AI題材持續發酵，港股短線仍具支撐，仍然繼續以10天線作好淡分界線。

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