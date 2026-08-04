伊朗局勢｜船東會：約1600名船員滯留戰區　絕不會離棄船員

「香港船東會」統計轄下公司會員中，有70至80艘船滯留在戰區(陳芷晴攝)

船東會常務副主席林詩鍵強調香港船東會確保船員安全、有充足的糧食供應，絕不會離棄船員。他又指對於航道要塞受阻，「今次唔係第一次，亦唔係最後一次」，需繞道運送糧食等必需品，但會增加成本。

中東局勢持續緊張，霍爾木茲海峽仍然關閉。代表香港航運業的主要商會「香港船東會」統計轄下公司會員中，有70至80艘船滯留在戰區，涉及約1,400至1,600名船員。

撤銷各類貿易壁壘

香港船東會今日舉行記者會，向港府提出施政報告及香港五年計劃建議。主席宋督之(Richard Hext)促港府尋求其他司法管轄區撤銷各類貿易壁壘，確保全球供應鏈穩定暢通。他強調反對任何企圖損害香港特區「一國兩制」特殊地位的單邊行動。

此外，船東會董事總經理陳佩珊補充，希望港府協助加快本地船舶岸電轉型，減低船隻停泊期間的碳排放；與其他主要港口共同發展綠色航運走廊；發揮香港國際金融、航運及貿易中心地位的優勢，構建「國際綠色燃料交易平台」的香港品牌，以連接全球綠色能源的供應與需求。