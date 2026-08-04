滙控：上半年兩行合計新增64萬客戶，開戶情況未受內地審查跨境資金影響。

滙控表示，有信⼼能夠達成2026年2⽉訂立的⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼(不計及須予注意項⽬)。將繼續以2026⾄2028年收入按年增⻑為⽬標，⼒求2028年的收入較2027年增⻑5%(不計及須予注意項⽬並按固定匯率基準計算)。

滙豐控股(005)宣布，截至6月底止中期業績，除稅前利潤為195億美元，按年增加加37億美元或23%。單計第二季，除稅前利潤為101億美元，按年增加38億美元或60%；第二次股息每股10美仙。集團同時宣布擬展開⼀項股份回購，購買總值最多達10億美元的普通股。預期回購將在公布2026年上半年業績後於短期內展開，並於2026年第三季業績公布前完成。

亞洲市場方面，滙控表示香港今年已超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。上半年在香港及恒生銀行合計新增64萬名客戶。針對內地加強跨境資金審查，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)於業績會議上表示，政策旨在提供指引而非限制。5月至7月的開戶情況整體未受影響，對香港作為跨境財富中心的定位充滿信心。

隨着恒生私有化，推出多項措施整合兩行資源，艾橋智重申，安排集中在提升後勤營運效益，前線員工不會有整合情況，強調不會對兩行進行裁員，惟部分工種可能因私有化、整合而流失。艾橋智又指，得益於從滙豐引進的這些數位能力，恒生銀行在第二季的新增客戶數達到了 6萬名，為首季3萬名的整整兩倍。