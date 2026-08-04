霸王茶姬推出香港限定茶飲 與Hello Kitty聯乘推出紅茶色公仔

霸王茶姬即將推出「茶特調•伯爵紅茶系列」，均以伯爵紅茶作為基底，配合香港人口味，事前做了市場調查，大約訪問了100名顧客。包括以濃郁茶香結合堅果風味的伯爵紅茶花生沙冰；融合鮮橙果香與茶韻的伯爵紅茶鮮橙沙冰；以及以伯爵紅茶搭配港式甜品靈感打造的伯爵紅茶可可。 活動限期大約為三個月，於8月8日在灣仔利東街門店正式揭幕，如果反應熱烈可能會延長。另一亮點為和Sanrio聯乘，並推出「伯爵紅茶色」Hello Kitty，是次限定茶系色調Hello Kitty 的設計靈感源自伯爵紅茶茶底。霸王茶姬港澳子公司總經理陳沛東指，是次聯乘 Hello Kitty 的主要原因，因為這是港人最喜愛的 IP，若銷情理想可能會與Sanrio其他IP合作，亦不排除未來與其他本地IP或藝術家合作的可能。

冀在年底前能再增兩分店 不將成本壓力轉嫁到顧客身上 陳沛東表示，集團於年初在香港有15間店舖，至今已增至22間，黃大仙店稍後會開業，估計年底前會再新增兩間分店，期望2026年完結前全港有24間分店。被問到今年有沒有加價計劃，陳沛東回應道，由於原材價格上升，生產成本亦隨之上升，惟集團不希望將負擔轉嫁到消費者身上，所以今年沒有計劃加價。 陳沛東續指，香港是一座喝茶文化歷史悠久的城市，伯爵紅茶早已融人本地下午茶及茶餐廳的日常一部分。我們希望能扎根本地茶飲習價,以港人熱愛的伯爵紅茶為基礎，進行創新演譯，打造真正屬於香港的限定茶飲，過去一年,原業鮮茶系列獲得本地消費者持續認可，今次伯開茶特調，正是品牌回饋香港茶友的本地化研發成果。

被問到部分香港市民會排斥內地餐飲品牌，集團有甚麼市場策略解決這個問題，令更多本地市民接受。陳沛東表示，過往採取的策略是和當地文化結合，將品牌本土化，所以這次和Hello Kitty聯乘是為了迎合香港人的喜好，因為知道Sanrio系列深受香港人歡迎，而且和品牌的目標客群不謀而合。以其他外國連鎖快餐店為例，同樣不是香港本地餐廳，卻能深入民心，關鍵在於用時間慢慢融入在地文化。陳沛東續指，品牌另一優勢為偏低的定價。希望能用與眾不同的服務，低定價，限定產品及便利的位置突圍而出，慢慢打入香港市場。