兩行合併承諾不裁員 匯控中期稅前多賺23%勝預期

滙控(005)昨公布截至6月底止中期業績，除稅前利潤為195億美元，按年增加23%，勝市場預期。集團宣布派發第2次股息每股10美仙，及有意啟動最多10億美元的股份回購。行政總裁艾橋智表示，集團已承諾不會因私有化恒生銀行而有任何裁員行動，內地收緊跨境投資措施亦沒有影響5至7月的開戶量。
滙控上半年收入377億美元，按年升11%；單計第二季，收入為191億美元，除稅前利潤為101億美元，按年增加60%。滙控表示，有信心能夠達成今年2月訂立的目標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高(不計及須予注意項目)。該行將繼續以2026至2028年收入按年增長為目標，力求2028年的收入較2027年增長5%(不計及須予注意項目並按固定匯率基準計算)。
行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)指，集團於過去兩年更加專注核心業務，簡化組織架構，並將投資重點放在滙豐最具優勢的業務及市場。滙豐於今年上半年獲香港授予穩定幣發行人牌照，成為新監管架構下第一批獲准發行穩定幣的銀行之一，集團計劃於下半年發行首批穩定幣。
艾橋智:滙豐恒生不裁員
亞洲市場方面，滙控表示香港今年已超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心，合計恒生銀行，集團上半年在香港新增64萬名客戶。針對內地加強跨境資金審查，艾橋智回應指，政策旨在提供指引而非限制，集團5月至7月的開戶情況整體未受影響，對香港作為跨境財富中心的定位充滿信心。
隨着年初正式私有化恒生銀行，滙控推出多項措施展開資源整合，艾橋智表示，安排主要集中在提升後勤營運效益，前線員工不會有整合情況，強調不會對兩行進行裁員。