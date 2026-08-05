兩行合併承諾不裁員 匯控中期稅前多賺23%勝預期

滙控(005)昨公布截至6月底止中期業績，除稅前利潤為195億美元，按年增加23%，勝市場預期。集團宣布派發第2次股息每股10美仙，及有意啟動最多10億美元的股份回購。行政總裁艾橋智表示，集團已承諾不會因私有化恒生銀行而有任何裁員行動，內地收緊跨境投資措施亦沒有影響5至7月的開戶量。

滙控上半年收入377億美元，按年升11%；單計第二季，收入為191億美元，除稅前利潤為101億美元，按年增加60%。滙控表示，有信心能夠達成今年2月訂立的目標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高(不計及須予注意項目)。該行將繼續以2026至2028年收入按年增長為目標，力求2028年的收入較2027年增長5%(不計及須予注意項目並按固定匯率基準計算)。