美國通脹打擊麥當勞業績　推10款3美元平價餐都無用

美國麥當勞公布第2季度財報，至少開業一年的門市同店銷售額小幅成長0.8％，較2025年同期的2.5％大幅放緩。麥當勞曾在5月警告，高油價和消費者對美伊衝突的擔憂可能影響其銷售結果。
預告高油價有影響
《美聯社》報道，截至6月30日的3個月內，美國麥當勞獲利23.6億美元（約185億港元），，而在一年以前，麥當勞獲利22.5億美元（約176億港元）。
營收則從2025年同期的68.4億美元（約536億港元）攀升至71億美元（約557億港元），略低於華爾街預期的71.3億美元（約559億港玩）。由此可見，物價上漲對低收入美國人的打擊最大，擠壓了他們的可支配支出。
僅達海外成長一半
早在2026年4月，美麥當勞推出簡化的「McValue」菜單，當中包含10款售價在3美元（約23.5港元）或以下的產品，嘗試以超值套餐與其他特價活動吸引顧客，不過美國同店銷售成長僅達海外成長的一半左右。此外，美麥當勞宣布，新任麥當勞美國公司總裁將由安德森（Skye Anderson）接任。
執行長肯普辛斯基（Chris Kempczinski）透過聲明表示，公司將著眼解決這個問題：「雖然我們的策略在世界各地都得以有效實施，但我們看到了在美國提高標準、加速提升業績的機會。」
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