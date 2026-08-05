美國通脹打擊麥當勞業績　推10款3美元平價餐都無用

美國麥當勞第二季財報顯示同店營業額成長放緩，同時替換美國市場的新負責人。（示意圖／美聯社）

美國麥當勞公布第2季度財報，至少開業一年的門市同店銷售額小幅成長0.8％，較2025年同期的2.5％大幅放緩。麥當勞曾在5月警告，高油價和消費者對美伊衝突的擔憂可能影響其銷售結果。

預告高油價有影響

《美聯社》報道，截至6月30日的3個月內，美國麥當勞獲利23.6億美元（約185億港元），，而在一年以前，麥當勞獲利22.5億美元（約176億港元）。

營收則從2025年同期的68.4億美元（約536億港元）攀升至71億美元（約557億港元），略低於華爾街預期的71.3億美元（約559億港玩）。由此可見，物價上漲對低收入美國人的打擊最大，擠壓了他們的可支配支出。