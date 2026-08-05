恒生指數升62點　國泰績後升逾2%　滙控跌逾2%（更新）

中東局勢緩和，據報美伊雙方和談取得進展，美股3大指數造好，當中道指及標指收市創歷史新高。恒指上日跌156點、失守兩萬六關後，今日（5日）高開38點，報25,890點。恒指高開後，大市迅速掉頭向下跌，最多跌123點，低見25,729點，隨後大市重拾升軌，並走勢再度向上轉升，惟大市在兩萬六關口前再遇阻，走勢反覆，半日升28點，報25,881點。大市午後初段繼續好淡角力，之後大市走勢向上，升幅不斷擴大，升穿早市高位，曾升121點，高見25,973點，尾市升幅回順，最終升62點，收報25,915點，成交2,780.43億元。國指升29點，報8,603點；科指升47點，報4,933點。