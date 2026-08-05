恒生指數升62點　國泰績後升逾2%　滙控跌逾2%（更新）

中東局勢緩和，據報美伊雙方和談取得進展，美股3大指數造好，當中道指及標指收市創歷史新高。恒指上日跌156點、失守兩萬六關後，今日（5日）高開38點，報25,890點。恒指高開後，大市迅速掉頭向下跌，最多跌123點，低見25,729點，隨後大市重拾升軌，並走勢再度向上轉升，惟大市在兩萬六關口前再遇阻，走勢反覆，半日升28點，報25,881點。大市午後初段繼續好淡角力，之後大市走勢向上，升幅不斷擴大，升穿早市高位，曾升121點，高見25,973點，尾市升幅回順，最終升62點，收報25,915點，成交2,780.43億元。國指升29點，報8,603點；科指升47點，報4,933點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.94%，報492.2元；美團（3690）升0.38%，報93.05元；京東（9618）升0.7%，報130元；阿里巴巴（9988）升1.83%，報128.1元；百度（9888）升1.63%，報112元；小米（1810）跌1.14%，報27.64元；快手（1024）跌0.09%，報45.48元；網易（9999）跌1.46%，報202.6元。
聯想集團（992）升5.87%，報26.28元。
國泰航空（293）公布中期業績，半年賺多71%，股價升2.78%，報14.8元。
晶片股方面，中芯國際（981）升4.14%，報68元；華虹宏力（1347）升4.74%，報141.5元。
滙控（005）跌2.64%，報162.1元。友邦（1299）跌0.38%，報77.75元。
泡泡瑪特（9992）升0.75%，報161.4元。