恒生指數半日升28點　中芯國際升逾4%　滙控跌2%(更新)

中東局勢緩和，據報美伊雙方和談取得進展，美股3大指數造好，當中道指及標指收市創歷史新高。恒指上日跌156點、失守兩萬六關後，今日（5日）高開38點，報25,890點。恒指高開後，大市迅速掉頭向下跌，最多跌123點，低見25,729點，隨後大市重拾升軌，並走勢再度向上轉升，曾升115點，高見25,968點，惟大市在兩萬六關口前再遇阻，走勢反覆，半日升28點，報25,881點，成交1,429.69億元。國指升21點，報8,595點；科指升53點，報4,938點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.27%，報493.8元；美團（3690）跌0.11%，報92.6元；京東（9618）升0.47%，報129.7元；阿里巴巴（9988）升2.31%，報128.7元；百度（9888）升1.45%，報111.8元；小米（1810）跌0.29%，報27.88元；快手（1024）升0.13%，報45.58元；網易（9999）跌0.78%，報204元。