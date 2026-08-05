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財經
出版：2026-Aug-05 11:13
更新：2026-Aug-05 11:13

SpaceX次季收入增長逾九成　受AI成本飆升　仍虧損逾5億美元

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SpaceX公布上市以來首份業績，第二季經營收入錄得78.14億美元。(資料圖片/路透社)

SpaceX公布上市以來首份業績，第二季經營收入錄得78.14億美元。(資料圖片/路透社)

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX公布，上市以來首份業績，第二季經營收入錄得78.14億美元，勝市場預期，按年大增92%；經調整後EBITDA報35.38億美元，按年升1.91倍；淨虧損收窄至5.41億美元，錄得每股虧損9美仙。SpaceX股價盤後跌7.46%，報115.98美元。

期內太空業務淨收入錄得9.62億美元；網絡業務淨收入為42.91億美元；人工智能（AI）業務淨銷售為25.61億美元。三者淨收入皆高於市場預期。

SpaceX錄得虧損，主要原因是在AI業務的大量投資。期內AI業務部門經營虧損錄得12.57億美元，當中AI資本開支為158.28億美元，按年飆升20.13倍。

網絡業務方面，業務收入按年升66%至42.91億美元，每月每戶平均收入維持在66美元，低於去年同期85美元；經調整EBITDA按年增64%至25.97億美元。馬斯克預計，Starlink可在未來10年承載全球大部分互聯網流量。

在業績電話會議上，SpaceX高層預測，到今年年底，公司的年度經常性收入將至少達到1,000億美元。行政總裁馬斯克將實現1萬億美元收入的目標時間提前一年。他又稱，SpaceX現在的目標是2030年實現萬億美元經營收入，而不是原先的2031年，而在2029年實現1萬億美元經營收入的「並非無可能」（a non-zero chance）。

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