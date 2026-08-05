日圓回升｜貝森特：美國支持穩匯率　過度貶值恐致貨幣戰

貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體《CNBC》訪問指出：「問題在於日圓的水平，它可能引發其他問題，甚至導致競爭性的貨幣貶值，這並不健康。」他強調：「日圓匯率穩定，不僅對美國重要，對整個亞洲地區都極為重要。」

報道指出，美日近日共同進場干預匯市，買進日圓、拋售美元，協助日圓止跌回升。此前，日圓一度跌至1美元兌164日圓附近，創下1986年以來、近40年最低水平；目前匯價已回升至約157.5日圓兌1美元。

寫着「買進日圓」字樣

針對美方是否會再度出手干預匯市，貝森特說，美日雙方保持密切聯繫：「只要符合美國經濟、納稅人利益，也有助於全球經濟穩定，我們願意做任何必要的事情來支持日本。」他分析，日圓疲弱已成為日本通脹的重要推手，尤其推高能源等進口商品價格。同時也警告，若日圓持續大幅走貶，其他亞洲貨幣恐被迫跟進。

至於外界注意到，貝森特7月31日出席內閣會議時，記事本上清楚寫着「買進日圓（Buy Yen）」字樣，引發關注，他笑說，其實是故意向市場傳遞訊號：「我只是想讓從我肩膀後面拍照的記者知道，日本圓的貨幣代碼是『JPY』而已。」