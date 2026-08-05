Klook研究：過半數旅行搞手籌備時間多於工時　無償勞動成本高達7800元

旅行可以令人放鬆，但對於「搞手」而言或許帶來很多壓力。旅遊玩樂體驗及預訂平台Klook研究發現，過半數（53%）香港旅行「搞手」表示籌備一次一星期旅程所花的時間，比一周標準工時還要長（40小時以上）。超過70
%香港搞手認為，他們應獲時薪390元的合理回報，鑑於大多數搞手需要花費10至20個小時來籌備一個假期，即他們在出發前已付出高達7,800元「無償勞動成本」。
去旅行玩得開心，背後負責行程規劃的「 旅行搞手」 絕對功不可沒。Klook針對全球10個市場、2,725名旅客的最新研究顯示，編排行程正正是眾多旅行任務中最吃力不討好的工作。有84%香港搞手表示要花超過10小時來籌備單次行程，遠超全球74%的平均水平。有半數香港人會提早一至三個月就開始編排行程；全球旅客的步調則通常比較隨意，往往僅在出發前一至四周才開始規劃（38%）。
最大壓力來源是安排行程
不過，在這群「幕後功臣」中，只有不到半數的人（47%）在編排行程時真正感興奮，遠低於全球平均水平（77%）。對香港搞手而言，最令他們頭痛的四大壓力來源包括：安排行程（62%）、控制預算（57%）、滿足所有人要求（34%）以及應對臨時變動（24%）。
除了管理預算和安排時間，香港的行程規劃者還要默默承受看不到的情緒勞動：62%的人表示，他們最強的技能其實是選擇能夠減少群組矛盾、避免衝突並讓每個人都感到滿意的方案。有41%的香港搞手曾認真考慮，從此不再幫忙編排行程。
當其他人在盡情放鬆打卡時，搞手依然隨時候命。超過一半的香港行程規劃者在旅途中需要每天查看手機6次或以上，以即時管理預訂紀錄、查閱地圖路線及處理交通安排等。