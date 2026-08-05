Klook研究：過半數旅行搞手籌備時間多於工時　無償勞動成本高達7800元

旅行可以令人放鬆，但對於「搞手」而言或許帶來很多壓力。旅遊玩樂體驗及預訂平台Klook研究發現，過半數（53%）香港旅行「搞手」表示籌備一次一星期旅程所花的時間，比一周標準工時還要長（40小時以上）。超過70

%香港搞手認為，他們應獲時薪390元的合理回報，鑑於大多數搞手需要花費10至20個小時來籌備一個假期，即他們在出發前已付出高達7,800元「無償勞動成本」。

去旅行玩得開心，背後負責行程規劃的「 旅行搞手」 絕對功不可沒。Klook針對全球10個市場、2,725名旅客的最新研究顯示，編排行程正正是眾多旅行任務中最吃力不討好的工作。有84%香港搞手表示要花超過10小時來籌備單次行程，遠超全球74%的平均水平。有半數香港人會提早一至三個月就開始編排行程；全球旅客的步調則通常比較隨意，往往僅在出發前一至四周才開始規劃（38%）。