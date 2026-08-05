特朗普貼文牽動股市 Truth Social推訂閱服務 月費10萬美元 搶幾秒投資先機

美國總統特朗普執政一年半以來，第一家庭的財富大增，如今特朗普的自家社交平台「Truth Social」又推出收費服務，讓用戶能搶先瀏覽他經常引發市場波動的貼文，引發議論。 傳媒報道，特朗普及其家族被指透過加密貨幣投資、房地產交易、股市買賣及獲取訴訟和解金等，在特朗普第2個總統任期開始以來，進賬數十億美元。至8月1日，特朗普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group)推出名為「Truth API」的產品。這付費服務的訂閱者，可幾乎即時瀏覽特朗普在自家社交平台「Truth Social」發布的訊息，搶先一般民眾幾秒鐘。

特朗普｜Truth Social收費服務推出不久 5間交易公司訂閱 特朗普在Truth Social發布的內容，大多含有人工智能(AI)生成的迷因，以及辱罵政治對手的訊息。特朗普也會利用Truth Social宣布重大消息，從伊朗戰爭的發展到關稅等，這些消息往往會引發投資市場行情暴跌或飆升。 美媒Axios報道，能搶先瀏覽特朗普貼文的每月訂閱費為6萬至10萬美元(約47萬至78.4萬港元)。《華爾街日報》指，這項產品推出不久，已有5間交易公司申請訂閱。 美國B.萊里財富管理公司分析師Art Hogan表示，特朗普推出這付費服務的背後構想是，「讓反應最快的投資者及演算法，搶得短短一瞬間的先機」。

特朗普｜民主黨批「腐敗」、「以權謀私」 有反對者直斥這是赤裸裸的貪腐。民主黨參議員Mark Warner在社交平台X表示，他已提出法案，「將打擊如此腐敗行為，並確保所有美國人都能免費且平等地收到政府官員發布的公開消息」。 民主黨參議員Elizabeth Warren以及Adam Schiff上周已呼籲監管美國股市的證券及交易管理委員會調查特朗普「公然濫用總統職權謀取私利的行為」。 在新付費服務推出幾小時後，特朗普展示了他在Truth Social的一言一行如何牽動市場走向：他8月1日宣布取消攻擊伊朗的計劃時，國際油價應聲下跌。

特朗普｜學者：會令特朗普有動機發布牽動股市的消息 科羅拉多大學波爾德分校、專門研究股市監管的法學教授Ann Lipton指出，特朗普知道他發言的份量，他愈是能擾亂市場，他推出的新服務就愈有價值。 Lipton分析指：「這會讓特朗普有動機發布能牽動市場的消息，無論這類資訊的披露是否符合美國人的利益。」