DeepSeek第二輪募資傳重啟　估值提升約43%達五千億

AI大模型新創公司DeepSeek傳出重啟第二輪融資。根據《財經》報道，多名市場交易人士透露，DeepSeek計劃募資500億元人民幣（約581億港元），投前估值約5,000億元人民幣（約5,807億港元），預計8月下旬完成簽約。 報道指出，DeepSeek今年4月啟動首輪融資，並於6月完成交割，當時募得500億元人民幣，投前估值超過3,500億元，吸引包括國家人工智能產業投資基金、騰訊、寧德時代、網易、京東、IDG資本及正心谷投資等多家重量級投資機構參與，成為中國AI大模型領域歷來規模最大的首輪募資案。

首輪有大批資金未能進場 多位投資人士透露，DeepSeek第二輪融資其實早在7月中旬便已展開洽談，但7月底一度臨時喊停。市場盛傳，原因與一份疑似投資人會議紀錄外流有關，引發創辦人梁文鋒不滿，因此決定暫停相關談判。《財經》向DeepSeek查證，截至截稿前尚未獲得正式回應。 知情人士表示，目前DeepSeek與潛在投資人皆希望低調完成此次募資，因此整體談判相當保密。一些先前積極接觸的投資機構目前仍未接獲正式重啟通知，相關投資通道仍處於觀望狀態。

據了解，本輪募資除首輪未能入選的候補投資機構外，也有首輪已投資的創投基金及產業資本希望追加投資。市場人士指出，首輪募資時，有意投資資金總額超過1,000億元人民幣，但最終僅募得500億元，仍有大批資金未能進場，因此第二輪一開放便再次引發市場搶購投資額度。

「高效能、低成本」 相較首輪3,500億元估值，本輪5,000億元估值提升約43%，反映市場持續看好DeepSeek未來發展。不過投資圈也認為，大模型公司的估值已不完全建立在傳統財務模型上，而是押注誰能率先實現AGI（通用人工智能）的未來潛力，因此更像是一場對未來技術的「期權投資」。 除了募資動態外，各家AI公司模型更新速度也牽動投資市場情緒DeepSeek原訂7月中旬推出的新一代模型DeepSeek-V4正式版延後至7月底，率先開放測試的是V4-Flash版本，而完整版V4-Pro仍未公布正式上線時間。