沽注一擲原型｜Michael Burry睇淡美股　警告恐現1987年股災

美股道指與標指齊創新高之際，電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry堅持「睇淡」美股，並警告這輪升勢將以類似1987年股災的方式結束。

Burry在網站Substack發文指，不過標普500指數創新高，可能會吸引新資金進入市場，但仍然相信美股或已接近接近重大頂部。他又認為，市場的上升正在形成一個自我強化的循環，股市上升而波動性下降，會鼓勵以波動性為目標的基金（vol-targeting funds）加大槓桿，並帶動其他動量策略（Momentum Strategy）的槓桿資金入市。

據CNBC報道，Burry一直對人工智能（AI）熱潮保持懷疑，認為AI基礎設施的需求難以帶動持續的融資，而相關投資一旦放緩，對AI相關股的估值造成重大衝擊。