華僑: 上調香港GDP增長預測至3.8% 樓價上升至8.5%

華僑銀行（香港）於今日舉行2026年下半年經濟展望傳媒發布會，並以「三大關鍵趨勢：AI 熱潮、地緣政治與高利息時代」為題，與傳媒分享環球經濟格局、中國經濟與市場，以及香港下半年經濟展望。 華僑銀行駐新加坡環球金融市場部及集團研究主管及首席經濟學家林秀心表示，上半年環球經濟表現仍優於預期，主要受惠於強勁的環球人工智能投資周期及利好的金融環境。她提及，大規模投資人工智能基礎建設推動美國的投資活動，並透過電子產品製造及貿易供應鏈，為亞洲多個經濟體帶來外溢效應。

林秀心又表示，地緣政治及關稅仍是未知之數，通脹風險仍然存在，美伊衝突及霍爾木茲海峽供應受阻，雖然油價已見回落，但局勢一旦再度升溫，可能迅速重燃通脹及市場波動。林秀心補充道，鑑於通脹可能尚未觸頂，各地央行仍維持審慎立場；若通脹持續高企，不排除進一步採取更為鷹派的貨幣政策。 投資仍是主要拖累 第二季料為周期低谷 華僑銀行駐新加坡環球金融市場部及集團研究部門大中華地區研究主管謝棟銘表示，中國在內需方面，投資是主要拖累，當中以房地產業為甚，基建投資亦見放緩。謝棟銘補充道，人工智能相關產品為主要動力，集成電路（IC）進口按年增長72.3%，顯示中國人工智能產業鏈持續擴張。

謝棟銘續指，家庭消費是內需中最疲弱的一環，在服務消費支持政策持續發力，經濟增長有望在下半年逐步改善。該行認為，預期中國能達到官方增長目標，惟全年GDP增長或接近4.5%至5.0%目標區間的下限。 謝棟銘表示，中國製造業貿易盈餘首次突破2萬億美元，佔全球GDP逾1.7%。有關百份比相當亮眼。華僑銀行認為，關鍵技術的突破減低了對外國供應商的依賴，亦強化了產業生態系統。

GDP 料達 3.8% 樓價料升 8.5% 華僑香港經濟師姜靜表示，已將2026年全年GDP增長預測由3.4%上調至3.8%。經濟轉向以內需為主導，消費、投資及信貸需求同步增強。她預料，美國聯儲局會維持利率不變，這有利經濟增長。不過，她同時表示，本港下半年 GDP 增速沒有上半年強勁，因此只預料上調至3.8%。 姜靜續指，在環球對人工智能相關電子產品及科技零部件需求帶動下，2026年上半年商品出口及進口均大幅上升。該行預料，香港全年進出口增長超過3成。蓬勃的晶片貿易正迅速將香港打造成人工智能區域貿易樞紐。

姜靜又表示，樓市已進入全面的上行周期。該行預期2026年住宅樓價上升8.5%，租金由3.5%上升至4.5%，她表示，樓價升幅步伐將取決於利率走向及市場情緒，有機會在下半年放緩。 該行預料，2026年底一個月及三個月港元拆息（HIBOR）分別為2.80%及2.95%。隨著美元兌港元即期匯價逼近7.85的弱方兌換保證水平，投資者正密切關注其對流動性的影響。