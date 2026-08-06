恒生指數半日452點　泡泡瑪特跌逾3%　友邦跌逾8%(更新)

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）重申通脹若不能放緩，必要時將支持加息。美股3大指數個別發展。恒指上日升62點後，今日（6日）低開248點，報25,667點。大市低開後，跌幅不斷擴大，曾最多跌526點，低見25,389點，半日跌452點，報25,463點，成交1,495.96億元。國指跌99點，報8,503點；科指跌92點，報4,840點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.83%，報483.2元；美團（3690）跌0.75%，報92.35元；京東（9618）跌2.15%，報127.2元；阿里巴巴（9988）跌3.12%，報124.1元；百度（9888）跌3.21%，報108.4元；小米（1810）跌2.39，報26.98元；快手（1024）跌1.54%，報44.78元；網易（9999）跌0.1，報202.4元。