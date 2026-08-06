恒生指數跌385點　泡泡瑪特跌逾2%　友邦跌近6%(更新)

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）重申通脹若不能放緩，必要時將支持加息。美股3大指數個別發展。恒指上日升62點後，今日（6日）低開248點，報25,667點。大市低開後，跌幅不斷擴大，曾最多跌526點，低見25,389點，半日跌452點，報25,463點。午後維持超過400點跌幅，於25,400點水平徘徊，尾市跌幅稍微收窄，最終跌385點，收報25,530點，成交2,552.27億元。國指跌105點，報8,498點；科指跌112點，報4,820點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.64%，報479.2元；美團（3690）跌0.91%，報92.2元；京東（9618）跌2.08%，報127.3元；阿里巴巴（9988）跌2.89%，報124.4元；百度（9888）跌4.38%，報107.1元；小米（1810）跌2.82，報26.86元；快手（1024）跌2.73%，報44.24元；網易（9999）升0.2%，報203元。