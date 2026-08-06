內地據報對境外保單徵稅兩成　滙控友邦股價急跌

據內媒《財新》報道，中國稅務機關已開始對境外保單收益徵收個人所得稅20%，堵住了長期存在的監管漏洞。受消息拖累，今日（6日）保險相關金融股齊跌，截至上午10時35分，滙控（005）跌2.16，報158.6元；渣打（2888）跌1.2%，報231.2元；友邦（1299）跌8.1%，報71.45元；保誠（2378）跌5.45%，報107.5元；宏利（945）跌2.51%，報341.6元。 受報道影響，保誠和滙控在倫敦股價急挫，當中保誠股價下挫6.39%，收報1,025便士；滙控收市則跌近半成，收報1,510.6便士。據外電報道，香港是保誠去年最大的利潤來源，而滙控在香港擁有龐大的保險業務

報道引述稅務律師及保險業內人士消息指出，北京與杭州當局已開始執行相關措施，對香港保單的收益徵稅20%，包括股息派發及預繳保費所產生利息。 報道提及，在共同申報準則（CRS）下，數據共享使本次徵稅行動有可能得以實施，該機制允許內地當局掌握海外保單細節，並預計執法力道將進一步加強。 富瑞分析指，內地對境外保單收益徵稅將削弱本港保險產品吸引力，但是可以紓緩市場對內地全面禁止售境外保險的憂慮，因為內地向境外保單徵稅，可視為當局允許購買境外保單。

彭博早前報道，中國證監會打擊跨境非法證券交易後，香港銀行加強審查內地客戶開設儲蓄和投資賬戶，部分在港有業務的大型中資銀行，已暫停為內地客開戶，亦提高內地居民申請開戶的門檻。