中電上半年盈利升6.6%　股息派63仙

中電控股（002）上半年盈利59.97億元，按年升6.6%，主要受惠於出售印度電廠帶來收益；每股盈利2.37元，按年升6.3%，派第2期中期股息派每股63仙，按年持平。

期內，收入428.56億元，按年大致持平，撇除公平值變動則升約10%至57.3億元；營運盈利升8.6%至56.4億元，撇除公平值變動則升9.7%至57.3億元受惠於香港受規管業務提供穩健貢獻，其他業務組合盈利亦有改善，企業成本優化。

中電表示，期內香港能源業務營運盈利錄得47.36億元，按年上升6%。集團指，售電量按年上升3.6%至17,038百萬度電，主要受惠於香港經濟增長轉強，帶動各行業的電力需求上升，創新及科技產業、人工智能對電力需求日益增加，推動數據中心的售電量上升11.8%，佔總用電量 7.1%。