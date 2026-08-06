中電: 125週年未有特別息派發安排 澳洲氣候溫和令電力需求比預期低

中電控股首席執行官蔣東強在業績發布會上表示，現時中東局勢不明朗，國際油價波動較大，由今年1月至8月期間，其累積電價上調4%左右，上述幅度較油價波動為低，並補充道中電設有電費每月調整機制，會根據實際購買燃料的成本，每個月對電費作出調整，而根據現時油價情況，料短期內電費將會呈現上升趨勢。
董事會宣派第二期中期股息每股 0.63 港元，與去年相同。被問到今年為中電125週年，有沒有派特別息的安排，蔣東強回應指，股息派發由董事會決定，暫時未有相關安排。
約一半合資格住宅客戶可享燃料費回扣 每度電8仙
蔣東強續指，在8月至10月向合資格住宅客戶提供燃料費特別回扣，每度電為8仙，約五成住宅客戶可以受惠，預計期內每名客戶可獲約100元回扣，另於社區節能基金撥款6000萬元用於消費券計劃。為應對油價影響，蔣東強指中電一直推動能源多元化，在港約五成為天然氣，三成為核電，其餘為煤電。
投資25億於北部都會區 對澳洲業務仍持樂觀看法
有關政府推行北部都會區計劃，蔣東強回應指於2024年至2028年發展計劃期間投資25億元，興建18個用於數據中心的變動站，現時已有8個投產。他指中電在電網骨幹部署已經完成，待政府正式發展時從骨幹伸延。
被問到 EnergyAustralia 能源業務收入下跌原因，蔣東強回應指，因為澳洲近期氣候溫和，和儲能項目增加令能源需求比預期低，亦令有關電價降低，情況短期內可能持續，或對澳洲業務構成壓力。不過煤電廠亦正逐步退出市場，集團在當地持有的靈活發電及儲能項目資產價值持樂觀看法，而且當地數據中心正快速發展有望帶動電力需求，對此並不太擔心。