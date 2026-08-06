中電: 125週年未有特別息派發安排 澳洲氣候溫和令電力需求比預期低

中電控股首席執行官蔣東強在業績發布會上表示，現時中東局勢不明朗，國際油價波動較大，由今年1月至8月期間，其累積電價上調4%左右，上述幅度較油價波動為低，並補充道中電設有電費每月調整機制，會根據實際購買燃料的成本，每個月對電費作出調整，而根據現時油價情況，料短期內電費將會呈現上升趨勢。

董事會宣派第二期中期股息每股 0.63 港元，與去年相同。被問到今年為中電125週年，有沒有派特別息的安排，蔣東強回應指，股息派發由董事會決定，暫時未有相關安排。