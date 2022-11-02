11月開局｜借內地通關傳聞挾倉 北水加碼掃 騰訊漲一成

市場昨午傳出內地擬明年3月通關，帶動港股在11月開局挾倉並一度漲近千點，即使恒生指數仍受制10天移動平均線(昨處15,509點)，惟收市仍漲768點或5.2%，報15,455點。連日撈貨的北水在反彈市下亦未有停手，昨港股通淨買額高達74.37億元，為4個月來最多，騰訊控股(700)成「爆買」目標，淨買額達21.4億元，美團(3690)亦錄近13億元，兩股昨分別飆10.6%及11.9%，共推升恒指222點，為升市火車頭。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝昨在社交網站指，聽聞內地已成立「重啟委員會」(Reopening Committee)，由中央政治局常委王滬寧領導，評估香港、新加坡及美國新冠肺炎數據，目標明年3月通關。惟中國外交部發言人趙立堅及後在例行發布會上回應指，不了解有關情況。