11月開局｜借內地通關傳聞挾倉 北水加碼掃 騰訊漲一成

市場昨午傳出內地擬明年3月通關，帶動港股在11月開局挾倉並一度漲近千點，即使恒生指數仍受制10天移動平均線(昨處15,509點)，惟收市仍漲768點或5.2%，報15,455點。連日撈貨的北水在反彈市下亦未有停手，昨港股通淨買額高達74.37億元，為4個月來最多，騰訊控股(700)成「爆買」目標，淨買額達21.4億元，美團(3690)亦錄近13億元，兩股昨分別飆10.6%及11.9%，共推升恒指222點，為升市火車頭。
對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝昨在社交網站指，聽聞內地已成立「重啟委員會」(Reopening Committee)，由中央政治局常委王滬寧領導，評估香港、新加坡及美國新冠肺炎數據，目標明年3月通關。惟中國外交部發言人趙立堅及後在例行發布會上回應指，不了解有關情況。
經濟重啟受惠股衝高
科技股攀高下，恒生科技指數報3,075點，升222點或7.8%。主板成交額1,538億元，逾1周高；淡友未有趁高大舉追沽，大市沽空率稍降至16.6%。上證綜合指數則以全日高位2,969點收市，升75點或2.6%。73隻藍籌有71隻報升，通關下的經濟重啟受惠股衝高，海底撈(6862)漲13%；金沙中國(1928)升11.5%，連同美團及騰訊，為四大升幅藍籌。
中金：上月資金南下加速
港股通已連續19個交易日吸資，累計淨買額近880億元，騰訊過去半個月已有4日錄逾20億元淨買額，19日累計淨買241億元，貢獻整體吸資額27.4%。中金有報告指，踏入10月後南向資金流入港股有加速之勢，年初至今共流入2,672億元人民幣，上季佔939億元人民幣，第三季主要買入傳媒娛樂、醫療保健、電訊業、汽車、房地產及新經濟龍頭，如騰訊、藥明生物(2269)、理想汽車(2015)等。