11 SKIES首階段娛樂設施明年次季陸續開放，KidZania暑假試營運。

11 SKIES位於香港國際機場及港珠澳大橋之間，今年上半年，經港珠澳大橋出入境旅客已佔2023年全年（2,150萬人次）65%， 近1,400萬人次，料續趨升。

K11集團旗下11 SKIES宣布，首階段的娛樂設施將於明年次季陸續開放，包括大中華區首間「KidZania」趣志家兒童職業體驗樂園，該樂園亦於今年7月底至9月初試營運。

KidZania趣志家在全球遍布27個地區，設於11 SKIES的KidZania Hong Kong香港趣志家，共樓高三層，與近30個國際及本地知名品牌合作，創造近70個逼真職業角色體驗，包括七大「香港獨家」創意體驗，如KidZania在大中華區內首間財富管理中心、首間5G智慧城市科技工作坊、首間推廣兒童運動健康的綜合體育館、中式糕點烘焙坊等，讓小朋友踏足「迷你城市」，探索自己興趣與專長。

不過是次KidZania Hong Kong香港趣志家試營運，開放逾30個職業角色體驗，但並不對公眾開放，僅邀請項目相關企業參加，目的是收集他們對項目的意見和建議，用以提升營運質素。

11 SKIES位於香港國際機場航天城，是全港首個一站式零售娛樂旅遊地標，擬於2025年第四季起逐步投入服務。而未來訪客經行人天橋，數分鐘即可從亞洲國際博覽館及機場快綫抵達11 SKIES；機管局亦正興建「航天走廊」，並設全港首個公共自動駕駛運輸系統及無人駕駛車連接11 SKIES。