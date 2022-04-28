12家內地紙廠據報下月起加價　紙漿價格逼近歷史高位

據內媒報道指，包括晨鳴紙業(1812)、華泰紙業、太陽紙業等在內的12家漿系紙廠，陸續發出漲價函，由5月份起上調多種文化紙產品的價格。晨鳴紙業今早輕微高開，中午收報2.96元，升3.5%。

據《紙引未來網》報道指，因原材料成本及物流營運成本大幅上漲，成本壓力居高不下，多間紙企決定在5月提價，此輪提價將涉及白卡紙，及多種甚至個別紙廠的全系列文化紙產品，漲幅為每噸200元人民幣。

其他企業也有對相關產品的調價計劃，這是自4月初以來，紙企對白卡紙產品第二次密集提價。數據顯示，今年1至2月，國內白卡紙和白板紙合計淨出口45.5萬噸，同比增長253%。

紙漿價格逼近歷史高位

今年來，內地紙漿期貨主力合約維持強勢。截至4月27日，紙漿主力合約收報每噸7,102元，較年初上漲16.85%，並接近去年歷史最高位每噸7,452元。

中信建投期貨研報分析稱，紙漿期貨價格上漲，主要是受近期國際供應鏈短缺影響。芬蘭是中國進口紙漿的第二大來源國，約佔國內總供應兩成。去年底芬蘭UPM工人開始罷工，且今年來將罷工時間七次延長，影響全球的紙漿供應。

此外，俄烏衝突後，俄羅斯伊利姆集團(Ilim)旗下工廠宣布，暫停向中國市場供應漂白針葉漿，恢復供應時間待定。該工廠亦佔中國紙漿供應總量約12%。