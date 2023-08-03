12年首次｜港日股傷 美匯金價穩 惠譽突降美評級 市場淡定

美國12年來再度遭降級，惟市場反應相對淡定。評級機構惠譽美國時間周一突然將美國長期外匯發行人違約評級，由「AAA」下調至「AA+」，展望亦由「負面」轉為「穩定」，為繼2011年標準普爾降美國評級後，再有大型評級機構出手。亞洲股市昨集體下挫，以港股及日股挫逾2%最重傷，其餘主要指數跌幅相對輕微，至於美匯指數則先跌後回穩，黃金期貨走勢亦平穩。

惠譽：美管治水平惡化

惠譽指，行動反映預期美國未來3年財政惡化、整體債務負擔高企並不斷增加，以及對比其他「AA」或「AAA」評級國家，美國管治水平相對惡化，債務上限問題重複陷僵局，往往待最後一刻才解決。惠譽早在今年5月已警告美國降級，當時債務上限問題陷僵局，即使最終美國達成協議，仍在6月再預警一次。目前三大評級機構中僅穆迪維持美國「AAA」評級。

惠譽又預料，聯儲局9月仍加息0.25厘，並在明年3月以前均沒有減息空間，高企的利息負擔加上經濟增長疲弱及赤字擴大，美國至2025年債務佔GDP比例或增至6.9%。

資金或泊岸避險資產

市場普遍認為下調評級令人意外，惟資產市場暫未見明顯反應。截至本港時間昨晚9時半，美國10年長債收益率升0.048厘，至4.08厘；美匯指數則由跌轉升，曾漲0.1%，至102.45；金價亦向上，每安士曾報1,982.2美元，升0.2%。亞股昨下跌，主要指數以恒生指數瀉493點或2.5%，至19,517點最重傷，日經225指數則挫2.3%，其餘跌幅不足2%。

有分析相信，美國降級引發部分資金泊岸避險資產，如債市、匯市及黃金，並因而抵銷市場波動。思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝亦指，惠譽出手的時間點奇怪，認為行動或有所偏頗，倘市場風險溢價因而上升，美債收益率或因為風險偏好下降而走低，反而有利推高美債需求，並不排除美股會因而進一步走高，惟強調市場反應仍需時間消化。