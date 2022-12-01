12月開局｜江澤民離世 大市影響料微 港股月漲27% 24年罕見

港股連瀉4個月後，上月勁彈26.6%或3,910點，至18,597點，創出1998年10月以後24年來最大升幅月份。甫踏入12月開局前夕首個迎來的消息是前國家主席江澤民逝世，市場過往一直流傳不少上市企業有「江派」勢力，惟分析相信其影響力已大減，估計消息對大市實質影響輕微。

有市場人士對本報分析指，早年流傳的江派企業牽涉新舊經濟股，包括多隻內房股及馬雲旗下科技企業等，惟其在舊經濟股中的勢力及人脈「唔落馬都已經變晒老人家」，即已陸續退下火線，影響力有限；至於新經濟企業的創辦人雖然普遍仍為壯年，但經歷近幾年的整頓重組後，即使江派仍有一定勢力亦已大不如前。

他認為，目前最困擾大市的因素仍為新冠肺炎疫情，並認為中央「撐市」的決心明顯，傾向認為本月市況靠穩，惟內地每逢年底均常爆出銀根緊張問題，建議先觀望兩周才出手。

