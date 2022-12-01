12月開局｜江澤民離世 大市影響料微 港股月漲27% 24年罕見

港股連瀉4個月後，上月勁彈26.6%或3,910點，至18,597點，創出1998年10月以後24年來最大升幅月份。甫踏入12月開局前夕首個迎來的消息是前國家主席江澤民逝世，市場過往一直流傳不少上市企業有「江派」勢力，惟分析相信其影響力已大減，估計消息對大市實質影響輕微。
有市場人士對本報分析指，早年流傳的江派企業牽涉新舊經濟股，包括多隻內房股及馬雲旗下科技企業等，惟其在舊經濟股中的勢力及人脈「唔落馬都已經變晒老人家」，即已陸續退下火線，影響力有限；至於新經濟企業的創辦人雖然普遍仍為壯年，但經歷近幾年的整頓重組後，即使江派仍有一定勢力亦已大不如前。
他認為，目前最困擾大市的因素仍為新冠肺炎疫情，並認為中央「撐市」的決心明顯，傾向認為本月市況靠穩，惟內地每逢年底均常爆出銀根緊張問題，建議先觀望兩周才出手。
國指19年最大升幅 科指創紀錄
除恒指外，11月全月計國企股指數漲29.1%，為19年最大升幅；恒生科技指數飆33.2%，為有紀錄最大升幅。昨在MSCI換馬帶動下，主板成交額錄2,221億元，為半年最多。
73藍籌全線升 碧桂園贏家
73隻藍籌上月罕見全線有升幅，大贏家為霸佔3大升幅榜的內房股，碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)分別累飆近兩倍及1.8倍；龍湖集團(960)亦彈近1.4倍。不過3股今年仍累挫56.5%、59.1%及35.8%。至於上月大落後的藍籌為中銀香港(2388)，全月僅升1.4%；周大福(1929)全月亦只累漲1.6%。「ATMJ」以京東集團(9618)反彈最凌厲，全月飆50.8%；騰訊控股(700)、美團(3690)阿里巴巴(9988)齊齊有約三成進帳。
恒生投資：港股明年勝美股
恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，恒指走勢與2000年相近，同時市盈率正於歷史低位6.4倍，估值處非常吸引的水平，未來很大機會上調中港股市評級至「中性」或「增持」，預期港股明年有可能跑贏美股。