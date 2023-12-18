17間銀行據報贊成存保上限提高至100萬　存保會曾建議提高80萬 (更新)

2023年年中時，存保會曾建議優化本港現有的存保計劃，將存款保障額由現時的50萬元，提升至80萬元，諮詢已於2023年10月12日完結。據本地傳媒引述消息報道，銀行公會近日向成員銀行，轉發來自存保會綜合業界意見及回應的通告，提到自7月中諮詢開始至今，收到業界對存保上限金額的兩派意見，7間銀行支持提升至80萬元，另外17間銀行認為應把上限進一步提高到100萬元。 通告：增至100萬助加強存戶與投資者信心 《信報》報道，該通告列載的論據指，本港近年存款轉移至鄰近市場的勢頭愈趨明顯，如香港自2019年以來，存款基礎增長跑輸鄰近的新加坡，情況令人關注；又表示上限若增至100萬元，有助加強存戶與投資者信心，特別是對於已把存款或資金轉離香港的客戶，相信可提升香港整體吸引力，及作為銀行中心樞紐的競爭力。

報道指，支持存保上限增至100萬元的銀行，來自港資、中資的中小型銀行及數間虛擬銀行；而支持80萬元的則涵蓋本地最大型銀行包括滙豐。不過，銀行公會通告無披露兩方支持銀行的名稱，亦沒有顯示存保會對市場分歧如何定案。

報道稱，滙豐發言人對上述市場傳聞不作評論；眾安銀行（ZA Bank）發言人表示，存款保障額愈高愈好，不僅可令本港金融市場更穩健，亦有助加強公眾對虛銀的認識與信任，將密切關注事件。 而事實10月初，有媒體曾報道包括大新銀行等9家中小型行，已向存保會另外提出上限增至100萬元的建議。

存保會發言人表示，諮詢期間收到不少寶貴意見，現正整合和仔細考慮，預計明年初公布結果，定出優化方案。該會明白一些從事零售及商業銀行業務並有頗多分行網點的中小型銀行及虛銀等，向存保會提交上限增至100萬元的意見，反映業界對有關提議亦有強烈支持。銀行公會發言人稱，早前收集了會員行的意見，並交予存保會，相信該會將適時公布最新存保計劃。

存保會倡存保提升至80萬 存保會主席劉燕卿表示，是次檢討不是因為美國有地區銀行倒閉引發，她強調屬定期常規檢討，不過她亦承認有考慮相關因素。劉燕卿續指，是次優化建議，有助確保本港存保計劃繼續符合國際標準，且緊貼本港發展。