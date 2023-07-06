18C章登場｜畢馬威料下半年有5至10隻特專科企來港上市

本港首隻以《上市規則》第18C章制度(即特專科技公司)提交上市申請的黑芝麻智能(Black Sesame)後，畢馬威中國資本市場組合夥人鄧浩然認為，18C章制度對科技企業和港股市場將帶來機遇，預期下半年將有5至10間特專科技公司提交上市申請。

鄧浩然指，18C制度除為科技企業(特別是發展初期的未商業化公司)提供額外的上市途徑外，對整個科技行業長遠發展具正面影響，尤其香港作為國際金融中心，匯聚全球各地資金和不同風險胃納的投資者，相關措施將有助特專科技公司與國際資金接軌，所得資金可開發新技術將推動整個行業的發展。

另外，對於港股市場來說，特專科技一直是稀缺板塊，此次推出18C制度，可為具增長潛力的未商業化公司在港上市創造有利條件，有助本港資本市場邁向更多元化。

半導體及人工智能或受 惠

隨著首間特專科技提交在港交所(388)申請後，鄧浩然認為，考慮到港股市場仍受地緣政治及宏觀經濟等不明朗因素所影響，加上18C制度整體門檻較高，下半年提交上市申請的特專科技公司將介乎於5至10家之間。但長遠來說，則利好硬科技公司赴港上市，雖然短期內難掀起新一輪上市熱潮，但對相關企業將帶來正面影響，當中新能源、半導體以及人工智能等領域將最為受惠。

至於18C制度的定位是未商業化或商業化路徑尚未明確的獨角獸企業，更看重的是企業的未來增長潛力，因此新能源作為受國家政策扶持的行業將直接受惠，而半導體行業在地緣政治因素影響下預計需求將持續增加，在18C制度下也有一定優勢。另外，18C制度要求相關企業取得領航資深獨立投資者一定金額的投資，因此人工智能作為近期較受市場關注的領域在尋找投資者將更有優勢。