20歲浸大女學生獲委任上市公司非執董　成港股最年輕董事兼年袋12萬

GEM創業板上市的生活概念（8056）近日披露，將委任現年20歲，現於香港浸會大學攻讀歷史文學士（榮譽）學位課程的吳炘珈為非執行董事。此舉令吳炘珈成為香港2,603間上市公司中，最年輕的董事。

上市公司委任非執董並非新鮮事，惟近日有上市公司宣布，委任一位20歲、尚未大學畢業的學生擔任公司非執行董事，以及提供每月董事袍金1萬元。

吳炘珈曾任民政署助理社區幹事

據生活概念的公告表示，吳炘珈今年20歲，現於香港浸會大學攻讀歷史文學士（榮譽）學位課程，她2021年8月至2023年8月期間，曾為民政事務總署（北區）助理社區幹事（兼職），負責協助社區中心的管理，幫助處理申請及解答公眾諮詢。

生活概念指，參考吳炘珈的相關經驗及資質、彼於公司的職務及責任以及現行市況釐定，她有權收取每月1萬港元的董事袍金，意味每年年薪約12萬。

公告內亦提到，吳炘珈與其任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦沒有於公司或任何其附屬公司擔任任何職位。

而據網上資料顯示，吳炘珈於大學就讀期間疑曾「上莊」，在2021年時，曾任香港浸會大學學生會社會科學院四系學生聯會第一屆臨時行政委員會成員，擔任「臨時常務秘書」一職。