2023回顧｜歐冠昇：今年互聯互通優化措施 歷來最多

港交所(388)行政總裁歐冠昇回顧集團過去一年表現時指，儘管宏觀環境充滿挑戰，港交所今年仍取得重大進展，包括過去一年推出了多項互聯互通優化措施，數量比過去8年中的任何一年都多，鞏固了香港作為連接中國與世界的超級聯繫人的角色。他指，未來還有多項重大措施值得期待，包括完成惡劣天氣下維持交易的諮詢、推出中國國債期貨以及滬深港通引入大宗交易等，堅信2024年將是充滿機遇和互聯互通的一年。
港交所回顧｜「多元化戰略初見成效」
歐冠昇表示，隨著港交所的市場多元化戰略初見成效，衍生產品市場今年交投非常活躍，支持集團的良好財務表現並反映在已匯報的業績上。集團在紐約和倫敦新設了辦事處，並且多次遠赴中東和東南亞進行海外推廣，穩步推進國際化戰略。另外，特專科技公司上市新規和FINI平台的推出是重要的里程碑，將重塑香港資本市場的未來。
互聯互通機制的升級和優化方面，措施包括全年新增最多10個交易日、在滬深股通新增1,000多隻標的股票，以及將外國公司納入港股通。此外，港交所於期內推出互換通和港幣——人民幣雙櫃台模式，即將推出的中國國債期貨和A50期權產品，也預期進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色。
截至11月底止，港交所日均成交量達140萬張合約，較去年同期增4%，其中MSCI期貨及期權產品於11月的未平倉合約量首度突破10萬張，名義價值達42億美元。同時，恒生指數期貨期權、恒生科技指數期貨，以及美元兌人民幣期貨等重點衍生產品的日均成交量均於年內創出新高。新股方面，截至12月15日止共有64家新上市企業，集資金額達409億元。