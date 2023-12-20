2023回顧｜歐冠昇：今年互聯互通優化措施 歷來最多

港交所(388)行政總裁歐冠昇回顧集團過去一年表現時指，儘管宏觀環境充滿挑戰，港交所今年仍取得重大進展，包括過去一年推出了多項互聯互通優化措施，數量比過去8年中的任何一年都多，鞏固了香港作為連接中國與世界的超級聯繫人的角色。他指，未來還有多項重大措施值得期待，包括完成惡劣天氣下維持交易的諮詢、推出中國國債期貨以及滬深港通引入大宗交易等，堅信2024年將是充滿機遇和互聯互通的一年。

港交所回顧｜「多元化戰略初見成效」

歐冠昇表示，隨著港交所的市場多元化戰略初見成效，衍生產品市場今年交投非常活躍，支持集團的良好財務表現並反映在已匯報的業績上。集團在紐約和倫敦新設了辦事處，並且多次遠赴中東和東南亞進行海外推廣，穩步推進國際化戰略。另外，特專科技公司上市新規和FINI平台的推出是重要的里程碑，將重塑香港資本市場的未來。