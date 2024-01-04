2024展望｜渣打籲留意市場三大暗湧 恒指料呢個位上落

新年伊始，各大行為市場把脈。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，今年投資市場料仍分化及分散，多元化部署跨資產類別和地域是策略關鍵。地緣局勢緊張、通脹威脅仍在，但壓力緩和，環球股市和債券間或呈正向關係。預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，這對優質債券及以美國和日本為首的環球股市帶來正面訊號。至於內地和香港股市前景續取決於政策方向和刺激措施。在缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治變數及投資者態度審慎等因素，預期恒指於16,000點至17,500點波動，如政策出現驚喜或使大市重回正軌，指數將回升至18,000至20,000點。

他又提醒要留意市場暗湧，包括1.地緣政治方面，俄烏及以巴衝突持續，而且今年全球將舉行40場選舉；2.美國下半年經濟或陷入衰退；3.通脹壓力或重現。因此，維持包括黃金和另類策略在內多元化基礎投資組合，對於對沖風險至關重要。

美今年料減息共 125 個基點

渣打財富管理首席投資辦公室2024年市場展望指，美國過去加息不利影響將拖累其經濟放緩，惟至少在上半年仍能避免硬著陸，下半年續面臨衰退風險；聯儲局在上月會議上暗示政策立場從對抗通脹轉向支持增長，預計今年或減息 合共125個基點；通脹降溫經濟走弱債券收益率或再下跌，美國10年期國債收益率未來6至12個月或見至3.25至3.5厘。