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財經
2024-01-04 15:12:43

2024展望｜渣打籲留意市場三大暗湧 恒指料呢個位上落

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2024展望｜渣打籲留意市場三大暗湧 恒指料呢個位上落

渣打北亞區投資總監鄭子豐(右)在缺乏大規模刺激政策及地緣政治變數等因素，恒指料於16,000點至17,500點波動。旁為渣打高級投資策略師陳正犖。

新年伊始，各大行為市場把脈。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，今年投資市場料仍分化及分散，多元化部署跨資產類別和地域是策略關鍵。地緣局勢緊張、通脹威脅仍在，但壓力緩和，環球股市和債券間或呈正向關係。預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，這對優質債券及以美國和日本為首的環球股市帶來正面訊號。至於內地和香港股市前景續取決於政策方向和刺激措施。在缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治變數及投資者態度審慎等因素，預期恒指於16,000點至17,500點波動，如政策出現驚喜或使大市重回正軌，指數將回升至18,00020,000點。

他又提醒要留意市場暗湧，包括1.地緣政治方面，俄烏及以巴衝突持續，而且今年全球將舉行40場選舉；2.美國下半年經濟或陷入衰退；3.通脹壓力或重現。因此，維持包括黃金和另類策略在內多元化基礎投資組合，對於對沖風險至關重要。

美今年料減息共125個基點

渣打財富管理首席投資辦公室2024年市場展望指，美國過去加息不利影響將拖累其經濟放緩，惟至少在上半年仍能避免硬著陸，下半年續面臨衰退風險；聯儲局在上月會議上暗示政策立場從對抗通脹轉向支持增長，預計今年或減息 合共125個基點；通脹降溫經濟走弱債券收益率或再下跌，美國10年期國債收益率未來612個月或見至3.253.5厘。

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日圓3個月目標見139

另外，該股預期，美匯指數因受聯儲局轉鴿，美國以外全球增長動力轉移，以及對昂貴估值的修正，預期3個月及12個月目標分別為102100。日圓方面，日本國債收益率上升、日本央行可能加息、及避險因素，兌一美元預期3個月及12個月目標為139135

人行或有減息降準空間

渣打高級投資策略師陳正犖則估計，美元走弱下，歐元、澳元及日圓或反彈，歐元兌美元升至1.12水平；澳元兌美元料見0.7元。另外，他預期中國人民銀行今年仍有可能減息及降準，中美息差收窄將對人民幣構成支持，預測未來12個月人民幣兌一美元或試7算。

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