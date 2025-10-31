2025全球薪金榜｜新加坡打入全球十大 香港跌出20強

外國商業雜誌《CEOWORLD》最新公布2025年全球稅後平均月薪調查，瑞士以8,218美元（約64,511港元）蟬聯榜首，緊隨其後的是盧森堡（6,740美元，約52,909港元）及美國（6,562美元，約51,512港元）。全球薪金排名前十幾乎由歐美國家包辦，只有新加坡代表亞洲入榜，排第10位，平均月薪為4,457美元（約34,987港元）。
調查涵蓋全球197個國家與地區，以扣除稅項和社保後的可支配月薪，作為比較基礎。香港今年以3,177美元（約24,939港元）排第22位，較去年第23名上升1位，在亞洲排名第5。雖然香港依然領先日本、南韓及台灣等地，但與新加坡的差距已接近1,280美元（約10,045港元）。
全球前十及香港薪金排名（2025）
資料來源：CEOWORLD雜誌｜註：金額原為美元，按1美元兌7.85港元換算
香港薪金不敵通脹壓力，借稅貸成新趨勢
雖然香港在亞洲薪酬榜中表現不差，但不少打工仔仍然感受到生活壓力逐年上升。房租、交通與教育等日常開支不斷增加，令不少人覺得加薪速度趕不上物價。
報告指出，高收入職位主要集中於金融、科技及能源領域，但大多數基層及中層工作者的薪酬升幅依然有限。
根據香港統計處於2024年5至6月進行的「年薪酬及工時調查」，本地僱員中位月薪為港幣20,500元，較2023年上升3.6%，但仍追不上通脹步伐。
香港得益於低稅制與作為區內金融樞紐的角色，可支配收入依然處於領先水平。不過，在高房價與生活支出壓力下，不少人認為「收入不等於富裕」。即使稅率偏低，一次性繳納稅款仍對家庭開支構成壓力。
市民一般在年尾或翌年初收到稅單，需在限期內繳清全年稅款。由於稅項不設每月代扣，不少人選擇申請稅貸分期付款。有銀行表示，近年稅貸申請有所增加。
亞洲薪酬差距擴大
報告顯示，亞洲經濟體中，新加坡以明顯優勢排在第一，排在其後的是來自西亞的阿聯酋（第17位，3,770美元，約29,600港元）、以色列（第19位，3,715美元，約29,150港元）及卡塔爾（第21位，3,275美元，約25,700港元），在亞洲薪金水平中排第二至第四。
相比之下，東亞地區的排名普遍靠後：
- 日本平均月薪為2,583美元（約20,271港元），排第27位
- 南韓為2,287美元（約17,948港元），排第30位
- 台灣為1,870美元（約14,680港元），排第41位
- 中國則為1,229美元（約9,645港元），排第60位
