2025全球薪金榜｜新加坡打入全球十大 香港跌出20強

外國商業雜誌《CEOWORLD》最新公布2025年全球稅後平均月薪調查，瑞士以8,218美元（約64,511港元）蟬聯榜首，緊隨其後的是盧森堡（6,740美元，約52,909港元）及美國（6,562美元，約51,512港元）。全球薪金排名前十幾乎由歐美國家包辦，只有新加坡代表亞洲入榜，排第10位，平均月薪為4,457美元（約34,987港元）。

調查涵蓋全球197個國家與地區，以扣除稅項和社保後的可支配月薪，作為比較基礎。香港今年以3,177美元（約24,939港元）排第22位，較去年第23名上升1位，在亞洲排名第5。雖然香港依然領先日本、南韓及台灣等地，但與新加坡的差距已接近1,280美元（約10,045港元）。