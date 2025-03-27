2025電商指南：一個關鍵決定香港中小企 如何高效進軍國際市場

香港中小企進軍國際市場是一個重要的里程碑，然而，真正落地並非易事。除了市場競爭激烈，時差與貨幣兌換問題更是難以忽視的挑戰。以美國為例，香港與美國東岸時差達13小時，這不僅影響業務溝通與交易時間，還會增加企業營運成本。此外，美元與港元的匯率波動，若未妥善管理，將進一步影響資金流動性，甚至侵蝕利潤。在2025年，金融科技已成為解決這些痛點的關鍵，而Airwallex正是協助企業輕鬆跨境營運的最佳方案。 美國作為香港第三大貿易夥伴，根據最新貿易數據，2023年雙邊商品貿易總額達603億美元，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，顯示出兩地之間穩固的經貿關係。然而，中小企在進軍美國市場時，往往受限於繁瑣的金融程序，例如開立當地銀行帳戶的難度、國際支付的高額手續費以及外匯兌換成本。傳統金融體系不僅手續繁複，還可能存在隱藏費用，使企業在海外拓展過程中承受額外財務壓力。 與此同時，消費者的消費行為也不容忽視，也會影響企業的轉化率（CVR）與品牌競爭力。根據Airwallex與Statista合作研究，美國Z世代與千禧世代消費者偏愛以信用卡作為主要支付工具，高達68%受訪者表示，若無「先買後付」（BNPL, Buy Now Pay Later）選項，他們未必光顧店舖；63%消費者指出，若商店未提供BNPL，他們寧選擇其他平台購物。此外，他們非常重視支付方式的便利性，有96%受訪者認為當地貨幣與熟悉的支付方式是購買與否的關鍵，92%消費者甚至更傾向於使用手機完成購物與付款。因此，面對美國市場的消費趨勢，香港企業若能滿足當地的支付習慣，將大幅提升企業形象。

Airwallex如何助香港中小企無縫開拓美國市場？ 第一步，要在國際市場中站穩腳，中小企需要一個高效、靈活且成本可控的支付及財務管理方案，以降低障礙並提高競爭力。以金融科技掛帥的Airwallex正是一個能夠幫助電商無縫進入國際市場的金融科技平台。續以美國為例子，Airwallex讓中小企無須在美國註冊或親自到當地開立戶口，即可在網上用美元帳戶輕鬆收取和支付美元款項。透過全球帳戶功能，交易就像本地企業般順暢，避免不必要的外匯轉換費用，提高資金流動效率。這對於有頻繁美國業務往來的企業來說，無疑是極大的優勢。 第二步，電商應讓當地客戶使用熟悉及喜愛的支付方式，提高成交率。Airwallex支付網關結帳功能（Checkout）為消費者提供超過160種環球支付方式，涵蓋美國最受歡迎的當地支付方式。例如Visa、電子錢包、先買後付等等熱門支付平台合作，消費者可以看到以自己貨幣顯示的價格，並使用熟悉的支付選項，結帳轉換率自然大大提高，為電商提升銷售率。 此外，由於Airwallex外掛程式支援Shopify、WooCommerce和Magento等電商平台，電商可直接收款至Airwallex多幣帳戶，迅速開啟美國市場。 第三步，商戶更可直接了當使用多幣種Airwallex雲匯Visa卡以美元等10種貨幣直接支付各類線上線下營運開支，不設海外簽帳手續費，讓中小企可以將每一分資金都用於業務發展上。

節省高達80%外匯成本 成本控制方面，Airwallex提供銀行間外匯匯率（interbank FX rate），避免銀行高額匯差，讓企業節省高達80%的外匯費用。此外，平台透明定價，無隱藏費用，企業可清楚掌握每筆交易成本，確保財務規劃更加精準。除了可觀成本效益外，Airwallex亦為企業提供強大的安全保障。詐騙與支付安全一直是跨境交易的痛點，而Airwallex的3D Secure安全驗證系統能有效降低欺詐風險，確保企業與客戶的資金安全。同時，其機器學習技術可即時偵測異常交易，進一步提升支付成功率，減少因技術錯誤或暫時性拒付造成的交易失敗。

香港電商品牌：唔好睇少微不足道手續費 截至目前，Airwallex在全球有15萬家企業客戶，包括GreenPrice、SHEIN、Casetify、專業旅運等，以及於2014年在自香港創立的首飾電商品牌Linjer。然而，全球擴張並非易事，Linjer面臨高昂的國際轉帳費用、繁瑣的貨幣兌換流程以及資金管理的挑戰，每個環節都被收取額外費用，影響了資金流動性和營運效率。 為了解決這些問題，Linjer選擇與Airwallex合作，改變了Linjer的國際支付方式。得益於Airwallex優惠的匯率和低廉的費用，Linjer大幅削減了海外轉帳成本。此外，Linjer聯合創辦人Roman分享，Airwallex提供的多幣種公司卡提供免手續費的國際線上採購，使團隊支出變得輕鬆和高效。 在全球化市場競爭日趨激烈的情況下，企業若能有效降低成本、提升營運效率，便能在國際市場中佔得先機。Airwallex透過簡單易用的金融科技方案，讓香港中小企業無需繁瑣手續，即可享受低成本、高效率的跨境支付服務，真正做到「像本地企業一樣經營環球業務」。對於希望拓展海外市場的企業來說，這樣的工具無疑是一大幫助。