3大事本周揭盅 美大選 議息 中國振經濟財策 改變歷史的一周

本周被市場戲稱為「改變歷史的一周」！因為包括美國總統選舉、聯儲局議息，以及被視為揭曉中國提振經濟財政政策面貌的人大常委會會議，結果決議都在本周揭曉。前者最早在香港周三知道結果，倘叮噹馬頭結果或要延遲，終將影響世界貿易經濟和地緣政治格局。而後二者則勢必影響環球資金流向，將在周五有結果。 根據不同數據顯示，在環球關注的美國總統選戰中，前總統特朗普在左右最終結果的搖擺州份有所領先，但與另一名候選人賀錦麗仍算叮噹馬頭；事實上，本來大炒特朗普勝選的「特朗普交易」，在上周二提前熄火，特朗普媒體(DJT)的股價，從上周二高位更跌超過四成。美股一直在新高徘徊，在政策隨時有變下，會否成為調整的藉口，值得關注。

儲局料減息0.25厘 另外，民主黨候選人賀錦麗的金融政策，不少也會對美股有直接影響。除普遍受關注的提高個人和企業所得稅外，如提高美股的資本利得稅，針對持有超過一年的資產收益徵收高至28%的稅款；另外，美股企業常用以提高估值的回購，稅項也從1%增至4%。 在美國總統選舉或仍在點票之際，美聯儲將在6日開始一連兩天的會議；議息結果將在香港時間凌晨8號(星期五)公布。由於在上周五美國新增非農職位突然降到1.2萬，對比預期10.6萬和上月的22.3萬遠差於預期，令資金押注聯儲局繼續減息的機會，高達99%；減幅則為0.25厘。