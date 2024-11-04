3大事本周揭盅 美大選 議息 中國振經濟財策 改變歷史的一周

本周被市場戲稱為「改變歷史的一周」！因為包括美國總統選舉、聯儲局議息，以及被視為揭曉中國提振經濟財政政策面貌的人大常委會會議，結果決議都在本周揭曉。前者最早在香港周三知道結果，倘叮噹馬頭結果或要延遲，終將影響世界貿易經濟和地緣政治格局。而後二者則勢必影響環球資金流向，將在周五有結果。
根據不同數據顯示，在環球關注的美國總統選戰中，前總統特朗普在左右最終結果的搖擺州份有所領先，但與另一名候選人賀錦麗仍算叮噹馬頭；事實上，本來大炒特朗普勝選的「特朗普交易」，在上周二提前熄火，特朗普媒體(DJT)的股價，從上周二高位更跌超過四成。美股一直在新高徘徊，在政策隨時有變下，會否成為調整的藉口，值得關注。
儲局料減息0.25厘
另外，民主黨候選人賀錦麗的金融政策，不少也會對美股有直接影響。除普遍受關注的提高個人和企業所得稅外，如提高美股的資本利得稅，針對持有超過一年的資產收益徵收高至28%的稅款；另外，美股企業常用以提高估值的回購，稅項也從1%增至4%。
在美國總統選舉或仍在點票之際，美聯儲將在6日開始一連兩天的會議；議息結果將在香港時間凌晨8號(星期五)公布。由於在上周五美國新增非農職位突然降到1.2萬，對比預期10.6萬和上月的22.3萬遠差於預期，令資金押注聯儲局繼續減息的機會，高達99%；減幅則為0.25厘。
人大會議周五閉幕
在周五當天的亞洲時段，中國人大常委會一連5天的會議將會進入最後一天。市場憧憬內地一直未公布的財政救市方案在人大正式批准後可望揭盅。值得留意是，人民日報上周連發4篇評論談及改革，包括經濟體制改革，被內地媒體形容為「傳遞改革信號非同尋常」。
港股連續4周陰燭
恒指上周五收升189點報20,506點；內房和地產股造好，市場憧憬內房續受惠政策，而聯儲局也有繼續減息機會。不過，從周線圖看，港股已經連續4周出現陰燭。11月能否扭轉調整之勢，勢必受三大事項的結果影響。