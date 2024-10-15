3客涉逾2萬宗自我配對交易！證監：浙商國際監控不足 罰款266萬

浙商國際金融因在2016年6月至2018年10月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，遭證監會譴責及罰款266萬元。證監會的調查發現，3個客戶帳戶於有關期間內進行了2.337萬項自我配對交易，但由於浙商沒有設立有效的持續監察系統，以偵測及評估客戶帳戶內的可疑交易模式，導致未能偵測出大部分該等交易。

聲稱曾向客戶查詢 但沒備存紀錄

此外，證監會識別到存入兩個客戶帳戶內的款項與其所聲明的財政狀況並不相稱。儘管浙商聲稱曾向有關客戶查詢，但卻沒有備存相關查詢紀錄。